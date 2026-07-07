Pese al riesgo de accidentes, usuarios de Cancún siguen utilizando mototaxis

Usuarios que utilizan mototaxis, conocidos popularmente como “pochis”, “tuktuks” o “peceritos”, coincidieron en que este medio de transporte representa mayores riesgos de sufrir accidentes en comparación con combis, taxis o autobuses; no obstante, señalaron que continúa siendo una alternativa indispensable para la movilidad en diversas colonias del noroeste de Benito Juárez, donde cubre recorridos cortos y medianos ante la limitada cobertura del transporte público convencional.

Celia, usuaria del servicio, explicó que utiliza estas unidades para trasladar a su hijo a la escuela, realizar compras o llegar a avenidas principales donde puede abordar un autobús; sin embargo, aseguró que evita utilizarlos en trayectos largos debido a la sensación de inseguridad que le genera la velocidad con la que algunos operadores conducen.

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Por su parte, un conductor que solicitó permanecer en el anonimato relató que comenzó a trabajar como operador al alcanzar la mayoría de edad y que anteriormente desempeñó la misma actividad en Tabasco. Indicó que, aunque reconoce los riesgos de la labor, ésta representa su principal fuente de ingresos. Comentó que algunos de sus compañeros han sufrido percances de consideración, mientras que otros solo han registrado lesiones menores.

Los mototaxis comenzaron a operar en Cancún durante la década de los 2000 como una alternativa para atender zonas con escasa cobertura de rutas urbanas. Con el paso de los años su presencia aumentó de manera considerable, principalmente en colonias populares y fraccionamientos de alta densidad poblacional, aunque durante largo tiempo su funcionamiento permaneció en un marco regulatorio indefinido.

Los residentes dijeron evitar subirse durante trayectos largos / Erick Romero

En los últimos meses se han registrado diversos accidentes en los que este tipo de unidades ha estado involucrado. Entre los casos recientes se encuentra el atropellamiento de una joven sobre la avenida Lombardo Toledano, donde vecinos impidieron que el operador abandonara el lugar. De acuerdo con versiones de testigos, el operador presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol. Otro incidente ocurrió sobre la avenida Niños Héroes, cuando un mototaxi chocó tras no respetar la señal de alto.

Alicia, otra usuaria del servicio, señaló que únicamente aborda estos vegículos, cuyos operadores conoce previamente. Afirmó que algunos conductores circulan a exceso de velocidad, omiten señalamientos viales y realizan maniobras que ponen en riesgo tanto a los pasajeros como al resto de los automovilistas.

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Entre los puntos donde vecinos identifican mayores problemas de circulación se encuentra la avenida Arco Norte, desde Rancho Viejo hasta Orquídeas, debido a rebases, incorporaciones repentinas y diferencias de velocidad con otros vehículos. También señalaron situaciones similares en fraccionamientos como Villas Otoch Paraíso, Prado Norte, Las Palmas y Paseos del Mar, donde, aseguraron, algunas unidades llegan a circular momentáneamente en sentido contrario para facilitar el ascenso y descenso de pasajeros.

De acuerdo con registros de hechos de tránsito, entre el 2 de marzo y el 6 de julio de este año se contabilizaron, al menos, tres accidentes con participación de mototaxis en Cancún. El primero ocurrió el 2 de marzo, cuando una unidad se impactó contra un poste; el segundo, el 18 de junio, dejó tres personas lesionadas tras un choque con una motocicleta; mientras que el más reciente se registró el 5 de julio, cuando un vehículo de este tipo terminó volcado.