Pareja hace malabares en semáforos y cruceros de Cancún; soportan calor, malos tratos de automovilistas, lesiones y pocas ganancias

La pareja formada por Ulises y Claudia trabajan desde hace 5 años como malabaristas en semáforos y cruceros de la ciudad. Desafortunadamente Claudia sufrió una caída que le fracturó el tobillo, dejándola incapacitada por un tiempo hasta su recuperación.

Desde las 10 de la mañana están haciendo su show en el cruce de las avenidas 149 y Miguel Hidalgo, con la esperanza de reunir un poco de dinero, ya que siendo más de mediodía no habían desayunado.

"Hacemos malabares para reunir un dinero y costearnos los gastos. El interés nos surgió gracias a que queríamos comenzar a hacer espectáculos y qué mejor escenario que las calles. Pasamos por muchas situaciones como los tremendos calores que nos deshidratan, hambre porque a veces no se junta lo suficiente o choferes groseros que nos avientan los carros, pero aquí seguimos".

Usando sus mazas de colores para hacer su improvisado espectáculo, la pareja adquiere una gran concentración para poder ejecutar la técnica mientras coordinan sus movimientos con los brazos y manos para no perder el ritmo y hacer el espectáculo atractivo.

Pero como lo mencionan, deben ser ágiles ya que deben administrar el tiempo de luz roja del semáforo que es de alrededor de un minuto para distribuirlo entre el show, y el desplazamiento de Ulises para recoger las generosas propinas, todo rápidamente.

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Claudia menciona que la lesión la sufrió cuando cayó de una banqueta, causándole esa fractura de tobillo impidiendo estar de pie, por lo que decidieron buscar un cruce de avenidas donde puedan ejecutar su espectáculo mientras ella esté cómoda.

Resultó que en los cruces entre las avenidas 149 y M. Hidalgo hay un arbolillo que les da una cómoda sombra, que es imprescindible para poder soportar las altas temperaturas que alcanzan hasta una sensación de 42°C.

“Hacemos esto todo el día hasta que juntemos lo suficiente. Hay días malos donde no se junta nada y nos vamos tristes. En los días buenos podemos juntar unos 500 pesos, lo que nos alegra porque podemos tener un colchoncito que nos puede durar unos días mientras hay otro día bueno”, menciona Ulises.

Por su parte, Claudia espera ir recuperando la movilidad en los próximos meses y seguir con el show. “No me desanimo, todo lo contrario. Busco la manera de seguir teniendo protagonismo en el espectáculo para que sea llamativo y vistoso para el público”.

Esta pareja de malabaristas continua su espectáculo en los cruceros de Cancún, soportando los calores, los malos días y las situaciones que se les presenten, pero motivados por su pasión y el amor que los une, continuarán haciendo estos coordinados malabares.