Cancún tendrá Polo de Desarrollo Económico y Tecnológico de 60.7 hectáreas

La Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la declaratoria del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar “Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún”, ubicado en Benito Juárez, Quintana Roo, con una superficie de 60.76 hectáreas y acceso a las carreteras 180 y 307, además de cercanía con el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Cancún.

El polígono se encuentra a 4.1 kilómetros de la estación del Tren Maya de este municipio y a menos de cinco kilómetros de la terminal aérea, considerada la de mayor tráfico de pasajeros internacionales del país.

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Las empresas que se establezcan en el polo y desarrollen actividades productivas podrán acceder a los estímulos fiscales establecidos en el decreto publicado el 22 de mayo del 2025. Entre los beneficios destaca la deducción inmediata de 100% del monto original de la inversión en bienes nuevos de activo fijo, aplicable del 2025 al 2030, siempre que sean utilizados exclusivamente dentro del área y permanezcan en operación al menos dos años.

También podrán efectuar una deducción adicional de 25 por ciento sobre el incremento en gastos destinados a capacitación laboral o innovación, beneficio vigente hasta el 2030.

El documento, firmado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, señala que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mediante oficio SDSEC/800/0046/2026, determinó que el proyecto es “(...) viable en materia ambiental, sujeto al cumplimiento de los requisitos normativos aplicables y a la integración de medidas específicas para protección ecológica y gestión hídrica”.

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Por su parte, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través de la Dirección Regional Península de Yucatán y Caribe Mexicano, informó que ambos predios se encuentran fuera de áreas naturales protegidas federales. Están a siete kilómetros del Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) “Reserva Privada Moon Palace” y a 7.2 kilómetros del Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté.

José Alberto Alonso Ovando, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano Sustentable (Sedetus), indicó que la zona cuenta con derecho de vía, plusvalía y terrenos nacionales, donde podrían desarrollarse viviendas, escuelas y áreas de servicios.