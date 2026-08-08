Roban malla y puerta de cancha de voleibol playero en Cancún

Después de que sujetos desconocidos se robaron un tramo de malla ciclónica en la unidad deportiva de la región 235 en Cancún, ahora volvieron a cometer su fechoría y se substrajeron toda la malla perimetral de la cancha de voleibol playero, que se ubica en la avenida 20 de Noviembre a unos metros del CONALEP en la región 228 de Cancún.

De nueva cuenta los amantes de lo ajeno hicieron de las suyas en un espacio deportivo de la ciudad, al robarse toda la reja perimetral de la cancha de voleibol playero, que se ubica en la región 228 sobre la avenida 20 de noviembre a unos metros del centro educativo CONALEP.

Cancha en la cual los ladrones quitaron toda la malla y tambien se llevaron la puerta del espacio deportivo y lo dejaron desvalijado, sin que ninguna autoridad o elementos policiacos se dieron por enterados del hurto.

Cabe destacar, que en notas anteriores ya se habían denunciado el olvido en que se mantenía la citada cancha deportiva, la cual desde su inauguración nunca fue usada para el fin, para la que fue construida.

Además no se conformó un comité deportivo para que le diera el mantenimiento al lugar y la cuidara y solo se le puso un viejo candado que los ladrones rompieron, para llevarse hasta la puerta del espacio deportivo.

Cabe destacar, que en entrevista con el titular de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ) es Jacobo Arzate Hop, sobre el motivo, porque este espacio recreativo no estaba en funcionamiento; el directivo comentó, que se tenían que sentar a dialogar con los representantes del deporte en Benito Juárez.

Dialogó que nunca llegó y el espacio deportivo se mantuvo abandonado hasta que fue saqueado por sujetos desconocidos y ahora solo quedan los postes que soportaban el enrejado y que como estan las cosas, estos también podrían terminar en una chatarrera o en una construcción particular.

Robo que lastima de gran manera a los entrenadores de las selecciones del vóleibol playero, quienes sufren por la falta de espacios deportivos para entrenar y que solo realizan sus prácticas en la única cancha publica, que se ubica en el cruce de las avenidas Chac Mool y Chichen Iztá.

En la cual los espacios para sus prácticas están saturados y los pocos que tienen los profesores se los pelean, para poder entrenar con sus seleccionados.

Finalmente, como se recordará, el primer robo de una parte de malla ciclónica se verificó hace unas semanas en la cancha de fútbol siete de la región 235, en la cual un sujeto en plena luz del día llegó con su motocicleta y cortó una gran parte de la malla ciclónica y se la llevó, sin que fuera aprendido por las autoridades o ciudadanos.