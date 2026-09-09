Aclaran reporte de crías de tortuga sin vida en playa de Cancún: se trató de un nido “in situ”

Luego del reporte difundido en redes sociales sobre el hallazgo de crías de tortuga marina sin vida en una playa ubicada en las inmediaciones del Hotel Live Aqua Cancún, la Dirección General de Ecología informó que el establecimiento se encuentra entre los sitios que han destacado por mantener un adecuado manejo de su corral de protección durante la temporada de anidación 2026.

Se explicó que, como parte de las acciones de protección y vigilancia, recientemente fue identificado un nido "in situ", es decir, depositado de manera natural por una tortuga marina fuera del corral de protección.

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De acuerdo con Ecología, tras el nacimiento de las crías, algunas estuvieron expuestas durante el día a depredadores naturales, situación que forma parte de la cadena alimenticia y de los procesos propios de la vida silvestre.

La autoridad ambiental aclaró que la presencia de un nido “in situ” no implica por sí misma una irregularidad, debido a que estos nidos permanecen en su ubicación natural y son objeto de seguimiento conforme a los protocolos establecidos para la protección de las tortugas marinas.

No obstante, la Dirección General de Ecología informó que mantiene coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para revisar las circunstancias y esclarecer, cualquier posible responsabilidad relacionada con el manejo del corral.