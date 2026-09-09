Grito de Independencia en Cancún: Conoce todas las actividades y horarios del 15 de septiembre

Cancún se prepara para celebrar el 214 aniversario del Grito de Independencia con una noche de música, tradición y espectáculos en el Palacio Municipal, donde el programa contempla presentaciones artísticas y como cierre un concierto de Lucero y Mijares.

Las actividades se realizarán el martes 15 de septiembre, con entrada libre para el público, de acuerdo con el programa oficial:

Noticia Destacada ¡Lucero y Mijares darán concierto gratis en Cancún! Esta es la fecha y horarios

19:30 horas: Conducción a cargo de Alex Yáñez y Chucho Robles

Conducción a cargo de Alex Yáñez y Chucho Robles 19:40 horas: Show de ilusión y magia Evolution

Show de ilusión y magia Evolution 20:25 horas: Presentación del Trío Jarocho Fina Estampa

Presentación del Trío Jarocho Fina Estampa 20:45 horas: Compañía Municipal de Folclor

Compañía Municipal de Folclor 21:00 horas: Mariachi Vino Tinto

Mariachi Vino Tinto 21:10 horas: Presentación de Marcela Anzures

Presentación de Marcela Anzures 21:30 horas: Compañía Municipal de Folclor

Compañía Municipal de Folclor 21:45 horas: Presentación de Erick Palma

Presentación de Erick Palma 22:15 horas: Compañía Municipal de Folclor

Compañía Municipal de Folclor 22:30 horas: Presentación de la Orquesta Municipal

Presentación de la Orquesta Municipal 22:50 horas: Acto protocolario del Grito de Independencia

Acto protocolario del Grito de Independencia 23:15 horas: Espectáculo sonoro con 200 drones

Espectáculo sonoro con 200 drones 23:35 horas: Concierto estelar de Lucero y Mijares

Lucero y Mijares encabezarán el cierre de la celebración

El programa contempla que, después del acto protocolario del Grito de Independencia, los asistentes disfruten de un espectáculo sonoro con 200 drones, previsto para las 23:15 horas.

Posteriormente, a las 23:35 horas, se llevará a cabo el concierto estelar de Lucero y Mijares, con el que concluirá la celebración.

El evento tendrá como sede el Palacio Municipal de Cancún y la entrada será gratuita.