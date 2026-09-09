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Grito de Independencia en Cancún: Conoce todas las actividades y horarios del 15 de septiembre

La celebración se realizará el martes 15 de septiembre en el Palacio Municipal, con presentaciones musicales, folclor, el acto protocolario del Grito, un espectáculo de 200 drones y el concierto estelar de Lucero y Mijares

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

9 de sept de 2026

1 min

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El programa contempla un espectáculo sonoro con 200 drones después del acto protocolario del Grito de Independencia
El programa contempla un espectáculo sonoro con 200 drones después del acto protocolario del Grito de Independencia / Especial

Cancún se prepara para celebrar el 214 aniversario del Grito de Independencia con una noche de música, tradición y espectáculos en el Palacio Municipal, donde el programa contempla presentaciones artísticas y como cierre un concierto de Lucero y Mijares.

Las actividades se realizarán el martes 15 de septiembre, con entrada libre para el público, de acuerdo con el programa oficial:

El Palacio Municipal de Cancún será sede del concierto gratuito por las fiestas patrias

Noticia Destacada

¡Lucero y Mijares darán concierto gratis en Cancún! Esta es la fecha y horarios

  • 19:30 horas: Conducción a cargo de Alex Yáñez y Chucho Robles
  • 19:40 horas: Show de ilusión y magia Evolution
  • 20:25 horas: Presentación del Trío Jarocho Fina Estampa
  • 20:45 horas: Compañía Municipal de Folclor
  • 21:00 horas: Mariachi Vino Tinto
  • 21:10 horas: Presentación de Marcela Anzures
  • 21:30 horas: Compañía Municipal de Folclor
  • 21:45 horas: Presentación de Erick Palma
  • 22:15 horas: Compañía Municipal de Folclor
  • 22:30 horas: Presentación de la Orquesta Municipal
  • 22:50 horas: Acto protocolario del Grito de Independencia
  • 23:15 horas: Espectáculo sonoro con 200 drones
  • 23:35 horas: Concierto estelar de Lucero y Mijares

Lucero y Mijares encabezarán el cierre de la celebración

El programa contempla que, después del acto protocolario del Grito de Independencia, los asistentes disfruten de un espectáculo sonoro con 200 drones, previsto para las 23:15 horas.

Posteriormente, a las 23:35 horas, se llevará a cabo el concierto estelar de Lucero y Mijares, con el que concluirá la celebración.

El evento tendrá como sede el Palacio Municipal de Cancún y la entrada será gratuita.

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