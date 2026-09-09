Empresarios exigen certeza sobre Distrito Financiero de Cancún ante posible reubicación por cuestiones ambientales

Luego de que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum advirtiera que se tendrá que redefinir la ubicación del Centro Financiero y Tecnológico de esta ciudad por cuestiones ambientales, el sector empresarial de Quintana Roo sostuvo una reunión en la que acordó solicitar por escrito a la administración estatal, a cargo de Mara Lezama, una definición para contar con certidumbre sobre las inversiones proyectadas.

Como informó en exclusiva POR ESTO! en julio pasado, el Ayuntamiento de Benito Juárez, específicamente la Dirección de Ecología, colocó sellos de clausura en la zona donde comenzaba el desmonte para las vialidades del Distrito Financiero. En tanto, Sheinbaum Pardo afirmó el lunes pasado desde Palacio Nacional que el proyecto es viable, pero no permitirán afectar la selva, por lo que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya analiza ubicaciones alternas a la propuesta.

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Tras una intensa reunión de integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, el presidente del Consejo Inmobiliario Empresarial de Quintana Roo, Miguel Ángel Lemus Mateos, aseguró que resulta preocupante para la iniciativa privada que el Gobierno “diga y se desdiga” en torno a proyectos, como el Distrito Financiero, presentado por la Ejecutiva estatal, pero cuya ubicación está en duda debido al anuncio de la Presidenta.

Asimismo, consideró que esta información contradictoria pone en riesgo las inversiones que ya se han buscado concretar.

Además, adelantó que el CCE del Caribe emitirá próximamente un comunicado para solicitar mayor información y certeza sobre el futuro de la obra.

“El Distrito Financiero es el caso más claro. La Gobernadora lo cantó a los cuatro vientos, hacen presentaciones oficiales, consultas con Diputados y Senadores, la secretaria de Medio Ambiente estuvo aquí y ayer la Presidenta señala que no es el lugar”, dijo.

Reubicar el Distrito Financiero, que se proyectaba junto a la futura prolongación de la avenida Huayacán, “cambia totalmente el proyecto”, alegó, por lo que la iniciativa privada se pregunta qué hará y hacia dónde se dirigirá.

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El empresario señaló que ya había fondos de inversión interesados en los sectores hospitalario y tecnológico, por lo que ahora necesitan saber si esos capitales se concretarán o no.

Alejandro Arvizu Contreras, presidente del CCE del Caribe Mexicano, dijo que permanecerán a la espera de que se defina el sitio donde pueda desarrollarse la propuesta, al considerar que no debe tratarse de una cancelación definitiva.