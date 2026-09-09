Madres Buscadoras bloquean entrada a la zona hotelera de Cancún por la desaparición de niña de 3 años

Un bloqueo de la entrada de la zona hotelera fue iniciado en las primeras horas de la mañana de este miércoles por un grupo de Madres Buscadoras, quienes exigen una pronta solución al caso de una niña de 3 años de edad, quien se encuentra desaparecida junto con su madre desde hace más de un mes.

Las manifestantes cerraron los 2 carriles de subida en el kilómetro cero, lo que generó un caos vial desde las 6.30 de la mañana por el horario de ingreso de miles de trabajadores de la zona turística.

Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal habilitaron el carril de bajada en doble sentido, para permitir el ingreso de vehículos en un solo carril hacia el bulevar Kukulcán.

Sin embargo, la circulación se tornó complicada en la glorieta del cruce de las avenidas Bonampak y Cobá, en donde se encuentra el acceso hacia la zona hotelera.

En este caso, las integrantes del colectivo de madres buscadoras apoyan al padre de la niña que se encuentra desaparecida, quien aparentemente fue sustraída por su propia madre en un conflicto por la custodia y piden mayor celeridad a las autoridades para su localización.