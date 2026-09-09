Obras en el Aeropuerto de Cancún continuarán tres años con inversión de 8 mil mdp

Las diversas obras que se ejecutan en el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) se prolongarán durante tres años e incluyen la construcción de un nuevo edificio, la conclusión de las remodelaciones de las Terminales 3 y 4, así como la edificación de un paso a desnivel en la zona del puente que conecta con la segunda pista y cruza los accesos a las áreas citadas.

Lo anterior forma parte del plan quinquenal de inversión de la concesionaria Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), por un monto aproximado de 8 mil millones de pesos, informó Carlos Trueba Coll, director del Aeropuerto Internacional de Cancún.

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En tanto, operadores y pasajeros señalaron que la circulación vehicular en la zona resulta confusa y, en algunos puntos, incluso peligrosa debido a la presencia de maquinaria pesada, por lo que deben maniobrar con precaución.

A finales del 2024, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el cambio de uso de suelo de aproximadamente 63 hectáreas para la expansión de recinto aéreo. Actualmente, ya es visible el proceso de desmonte en varias áreas.

El objetivo es ordenar la circulación en la zona, separar el tránsito largo y flujo local. / Rodolfo Flores

Trueba Coll explicó que continúan los trabajos de construcción en las Terminales 3 y 4, donde se desarrollan diversas intervenciones, además de que se edifica el nuevo inmueble destinado a la gestión aeroportuaria.

Destacó que los recursos destinados este año y durante los próximos tres se enfocarán en mejorar las vialidades, con el objetivo de optimizar los accesos y salidas del aeropuerto. La principal se ampliará a seis carriles, tres por cada sentido. Asimismo, se contempla levantar un paso a desnivel en el sitio donde se encuentra el puente por el que transitan las aeronaves hacia las Terminales.

“Va a ir un paso a desnivel que nos va a permitir gestionar todo el tráfico de manera muy dinámica para distribuirlo por todas las vialidades y mantener en la parte de abajo del paso a desnivel tráfico local de la gente que trabaja ahí, de los que se mueven, taxis, operadores y todo”, afirmó.

Aeropuerto de Cancún / Rodolfo Flores

En materia de conectividad aérea, reconoció que el arribo de nuevos vuelos y la apertura de rutas todavía no han logrado compensar por completo la disminución de 5 por ciento registrada durante el 2026, particularmente en algunos mercados internacionales.

El directivo consideró que esta situación obedece a diversos factores económicos y políticos que no afectan únicamente a Cancún, sino también a la aviación y al turismo a escala internacional. Entre ellos mencionó acontecimientos que repercuten en Europa y en otros mercados emisores.

No obstante, anticipó que el panorama podría comenzar a mejorar con la llegada de la temporada alta de invierno. De acuerdo con sus previsiones, la recuperación en el número de vuelos podría iniciar a partir del 15 de diciembre, periodo en el que tradicionalmente se incrementa la actividad turística y aeroportuaria en Cancún.

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Entre las obras más relevantes, destacó la construcción de un nuevo edificio dentro del recinto aéreo, además de diversas intervenciones en las terminales existentes. Sin embargo, aseguró que uno de los proyectos de mayor impacto será una nueva infraestructura vial, a la que calificó como una de las más importantes en la historia del aeropuerto y facilitará la movilización.

El objetivo de todo el proyecto es ordenar la circulación vehicular y separar el tránsito de largo recorrido del flujo local.