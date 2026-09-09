Prevén cierre de seis restaurantes en Cancún durante septiembre; 90 empleos están en riesgo

La difícil situación económica que enfrenta el sector restaurantero podría provocar el cierre definitivo de al menos seis negocios durante septiembre, lo que pondría en riesgo 90 empleos directos, advirtió la presidenta de la Canirac Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Perla Flores Navarro. La dirigente reconoció que los establecimientos atraviesan un punto crítico debido a las bajas ventas registradas durante gran parte del año, situación que ya provocó el cierre de 20 negocios.

Flores Navarro recordó que el sector no alcanzó las expectativas durante Semana Santa ni en la temporada de verano, periodos que tradicionalmente representan una importante recuperación para los restaurantes. Durante las vacaciones, dijo, la ocupación apenas alcanzó alrededor del 65 por ciento, cuando algunos establecimientos esperaban niveles de entre 90 y 100 por ciento.

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En tanto, meseros y cocineros de diversos restaurantes en la zona centro de Cancún afirman estas “con el Jesús en la boca” ante posibles despidos por las bajas ventas que tienen los establecimientos donde laboran.

Para el mesero Yahir, afirmó que se siente “septihambre” porque han dejado de llegar turistas al Caribe Mexicano y en especial a Cancún.

Absorbieron el alza de insumos para evitar aumentar precios a los comensales / Rodolfo Flores

La mesera Claudia, con 16 años en el mismo restaurante, aseguró que en todo el año no han tenido repuntes, pero a partir de agosto sintieron la picada en llegada de turistas. “Si la zona hotelera esta al 100, a nosotros -restaurantes en primer cuadro de la ciudad- nos llega como 20 por ciento, pero si en la zona hotelera la ocupación está en menos del 50 por ciento, si acaso recibimos 5 por ciento de visitantes”, precisa.

En tanto, la dirigente de la Canirac dijo que varios empresarios esperan los resultados de las celebraciones patrias antes de tomar la decisión final de bajar las cortinas, aunque aclaró que el panorama sigue siendo complicado. Ya que cada establecimiento que cierra representa al menos 15 empleos directos.

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De concretarse los seis cierres previstos para septiembre, al menos 90 trabajadores podrían perder su empleo, lo que impactaría de manera directa en sus hogares.

Al respecto precisó: “Esperamos que haya aproximadamente el cierre de seis negocios durante el mes de septiembre. Muchos van a aguantar un poco más para ver si logran encontrar un equilibrio”.

Para las Fiestas Patrias, Canirac estima una ocupación de entre 70 y 80 por ciento, impulsada por las actividades del 15 y 16 de septiembre.

Esperan las Fiestas Patrias como último intento para evitar nuevos cierres. / Rodolfo Flores

Los restaurantes preparan estrategias como kermeses, música de mariachi y marimba, además de platillos tradicionales como chiles en nogada y pozole.

La inversión para acondicionar los establecimientos parte de aproximadamente 8 mil pesos, mientras que el consumo promedio esperado será de 550 pesos por persona, sin incluir bebidas alcohólicas. Sin embargo, los empresarios mantienen los precios pese a que los insumos han registrado un incremento aproximado del 7 por ciento, debido a la necesidad de incentivar la llegada de comensales.