Hallan un cuerpo sin vida junto a la carretera federal 186 de Chetumal

El hallazgo de un cuerpo sin vida a un costado de la carretera federal 186, en el tramo que conecta la capital del estado con el municipio de Escárcega, generó este martes una intensa movilización de los cuerpos de seguridad y de los servicios periciales.

El reporte, que ingresó a través de la línea de emergencias 911 durante las primeras horas del día, alertaba sobre la presencia de una silueta humana inmóvil entre la maleza, específicamente a la altura del entronque que conduce a la comunidad de Tres Garantías, en el sur de la entidad.

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Elementos de la Policía Rural del Estado, quienes se encontraban realizando recorridos de vigilancia preventiva por la zona, fueron los primeros respondientes en llegar al sitio señalado por los automovilistas. Al arribar al punto kilométrico referido, los oficiales confirmaron que se trataba de una persona del sexo masculino, la cual yacía a pocos metros de la cinta asfáltica.

Tras una inspección inicial y al notar la ausencia de signos vitales, los agentes procedieron a implementar el protocolo de primer respondiente, acordonando el área con cinta amarilla para preservar la escena y evitar la contaminación de posibles indicios.

La presencia de las unidades oficiales y el acordonamiento en las inmediaciones del entronque a Tres Garantías provocó que el tráfico vehicular se tornara lento durante varias horas, mientras las autoridades esperaban el arribo del personal de la Fiscalía General del Estado.

Minutos más tarde, arribaron al lugar integrantes del Servicio Médico Forense y peritos especializados en criminalística de campo, los expertos iniciaron de inmediato con el levantamiento de evidencias, tomando fotografías de la posición del cuerpo y buscando rastros de violencia o casquillos percutidos en los alrededores. Hasta el momento, las autoridades han mantenido un estricto hermetismo sobre las causas probables del deceso y sobre si el cuerpo presentaba heridas de arma de fuego o huellas de tortura, o bien víctima de un percance vial.

Una vez concluidas las diligencias en el sitio, se ordenó el levantamiento del cadáver para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense en Chetumal, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con exactitud la causa de la muerte y proceder con el proceso de identificación mediante pruebas genéticas y dactilares.

La Fiscalía General del Estado ya inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos.