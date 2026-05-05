Motociclista es arrollado y casi pierde el pie en la colonia 20 de Noviembre de Chetumal

La imprudencia al volante y la falta de precaución cobraron una factura sumamente alta al mediodía de este martes en la colonia 20 de Noviembre, donde un motociclista resultó con heridas de gravedad que ponen en riesgo su integridad física tras ser arrollado por un automovilista que ignoró los señalamientos viales básicos. El fuerte impacto, ocurrido en un sector de alta movilidad, generó una inmediata movilización de los cuerpos de emergencia y dejó en evidencia la vulnerabilidad de quienes transitan en vehículos ligeros por las calles de la capital.

El siniestro fue en el cruce de la avenida Nápoles con la calle Juan José Siordia. Según el reporte de las autoridades el lesionado circulaba a bordo de una motocicleta marca Italika con la preferencia de paso que le otorgaba la vía principal. Sin embargo, al llegar al cruce mencionado, un vehículo particular cuyo conductor aparentemente transitaba de manera distraída, no detuvo su marcha ante el disco fijo de alto, proyectando al motociclista varios metros sobre la carpeta asfáltica.

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El conductor de la unidad de dos ruedas presentaba un cuadro clínico crítico, con múltiples golpes y escoriaciones en diversas partes del cuerpo. No obstante, las lesiones de mayor preocupación se localizaron en su extremidad inferior izquierda, donde los primeros respondientes confirmaron una fractura expuesta de tibia y peroné, acompañada de un desprendimiento parcial en la zona del pie, resultado de la violencia del choque contra la estructura del automóvil y el pavimento.

Ante la gravedad del reporte recibido a través del número de emergencias 911, paramédicos arribaron al sitio en cuestión de minutos. Los técnicos en urgencias médicas trabajaron intensamente para estabilizar al paciente, aplicando maniobras de control de hemorragias y entablillado antes de proceder con su traslado de urgencia al Hospital General de Chetumal.

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En dicho nosocomio, el personal médico de guardia lo recibió en el área de choque para ingresarlo de forma inmediata a cirugía, dada la naturaleza de las heridas en su pierna.

Al lugar del accidente también acudieron elementos del Departamento de Peritos en Hechos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Ambos vehículos fueron asegurados y el caso fue turnado ante el Ministerio Público para que se inicie el proceso legal correspondiente por el delito de lesiones y daños.