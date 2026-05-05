Poste de luz colapsa sobre dos autos en el Centro de Chetumal

Un incidente que, afortunadamente, no cobró víctimas humanas, se registró en el Centro de Chetumal. El colapso parcial de la infraestructura eléctrica en la colonia Centro provocó daños a la propiedad privada subrayando la urgencia de mantenimiento en las redes de servicio público de la ciudad.

Los hechos se registraron sobre la avenida Héroes, con la calle Othón P. Blanco, un punto importante para el comercio local y el flujo vehicular. De manera repentina, la parte superior de un poste de concreto perteneciente a la red de suministro de energía eléctrica cedió ante el deterioro o el peso de los transformadores y cableado, provocando que pesados trozos de escombro se desprendieran desde varios metros de altura..

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En el lugar del siniestro se encontraban estacionados dos vehículos particulares, los cuales recibieron el impacto directo de los fragmentos de concreto. De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades de tránsito que arribaron al sitio, las unidades presentaron diversos daños materiales, principalmente raspones en la pintura y abolladuras en la carrocería, techos y cofres.

A pesar de lo aparatoso del incidente, se confirmó que no hubo personas lesionadas, ya que en el momento exacto del desprendimiento los conductores y posibles pasajeros no se encontraban dentro de las unidades ni circulaban peatones por la zona de impacto inmediata.

La situación movilizó rápidamente a los elementos de la Policía Municipal y Protección Civil, quienes procedieron a resguardar el perímetro para evitar que otros vehículos se acercaran a la estructura debilitada. El riesgo no se limitaba únicamente a la caída de más escombros, sino a la integridad de las líneas de alta tensión que quedaron tensas y parcialmente expuestas tras la falla del soporte superior del poste.

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Ante la naturaleza del percance, las autoridades locales dieron parte inmediata a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), institución propietaria y responsable de la infraestructura dañada. Las cuadrillas de la paraestatal fueron requeridas con carácter de urgencia para evaluar los daños en el poste y proceder con las reparaciones necesarias, así como para determinar si el colapso fue producto de la antigüedad del material, la corrosión por el clima de la región o una sobrecarga en los tensores.

Propietarios de los vehículos afectados y testigos manifestaron su preocupación por el estado actual de otros postes de la zona centro, señalando que muchos presentan grietas visibles y varillas expuestas.

Se esperaba que los propietarios y el personal de la CFE lleguen a un acuerdo con los afectados para la reparación de los daños materiales sufridos en este percance que, por fortuna, quedó únicamente en un susto y pérdidas económicas.