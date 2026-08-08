Hombre cae de árbol de cinco metros y termina sobre una lancha en Chetumal

Una caída accidental desde un árbol de almendra dejó lesionado a un hombre en un domicilio de la colonia Solidaridad, luego de que el sujeto se precipitara desde aproximadamente cinco metros de altura y cayera directamente sobre una lancha estacionada en el predio.

El percance tuvo lugar en un inmueble ubicado sobre la calle Naranjal, esquina con Tres Garantías, y se dio a conocer luego de que se realizara una llamada al número de emergencias reportando a una persona que requería atención médica.

Minutos después, personal de la Dirección de Bomberos, Rescate, Emergencias Médicas y Desastres arribó al domicilio para hacerse cargo de la situación.

Lo llamativo del caso es que, pese al fuerte golpe recibido, el hombre no quedó inmóvil en el sitio de la caída: por sus propios medios logró salir del predio y llegar hasta la calle, donde fue visto por los vecinos, quienes al notar las lesiones que presentaba fueron quienes finalmente activaron el llamado a los servicios de emergencia.

Al llegar los socorristas, encontraron al lesionado ya sobre la cinta asfáltica, y con base en los testimonios de las personas que se encontraban en el lugar pudieron reconstruir que la caída se había originado desde la parte alta del árbol de almendra, con el impacto amortiguado, al menos parcialmente, por la lancha sobre la que cayó.

Los paramédicos brindaron una primera atención en el sitio antes de trasladar al hombre al Hospital General, donde quedó internado bajo valoración médica.