Mantienen alerta en Isla Mujeres por venta de barracuda ante riesgo de ciguatera

Autoridades mantienen alertas preventivas en Isla Mujeres, debido a la comercialización de barracuda, ya que este pez puede portar la toxina causante de la ciguatera entre quienes consumen su carne durante la temporada de calor. Fuentes de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advirtieron que los negocios que ofrezcan esta especie se exponen a una clausura.

Prestadores de servicios que ofrecen platillos de pescado en la playa, como Juan Robles, señalaron que está prohibida la venta de carne de picuda para evitar cualquier riesgo sanitario y una eventual suspensión del establecimiento que administra. “No queremos arriesgarnos por ganar algunos pesos y luego perder todo, como ya ocurrió en su momento en el destino”, comentó.

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Aunque en los últimos años no se han registrado nuevos episodios de intoxicación, salvo los ocurridos hace 15 y 20 años, cuando decenas de visitantes resultaron afectados y fueron hospitalizados, una fuente de la dependencia recordó que el caso más reciente derivó en la clausura de un establecimiento de Playa Norte, donde se presentó el último brote masivo.

En el 2025, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado no dio a conocer cifras oficiales sobre un número específico de personas intoxicadas por ciguatera en Quintana Roo. Sin embargo, la barracuda continúa siendo el principal vehículo de esta toxina, por lo que la autoridad federal mantiene las alertas preventivas ante su venta.

La ciguatera es una intoxicación alimentaria que provoca náuseas, vómitos, diarrea y alteraciones neurológicas, como la inversión en la percepción del frío y el calor. Afecta principalmente a peces arrecifales de gran tamaño y es endémica de las aguas tropicales.

Aunque históricamente Isla Mujeres y Cozumel han concentrado un número importante de casos, la incidencia varía cada año. Los periodos de mayor riesgo suelen presentarse durante los meses más calurosos. Para prevenir afectaciones al consumir productos del mar en la región, José Cabrera, prestador de servicios, recomendó preguntar qué especie ofrecen y, si se trata de picuda o barracuda, abstenerse de consumirla.

En abril del 2023, dos familias fueron hospitalizadas en Cozumel tras ingerir esta especie. De las 15 personas intoxicadas, dos permanecieron bajo observación médica durante varias horas.

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Algunos pescadores locales consumen carne de picuda y aseguran que una forma de detectar si el ejemplar representa un riesgo es observar su comportamiento. Explicaron que, cuando luce débil y se deja capturar con facilidad, sin la resistencia habitual, prefieren evitarla.

No existe un antídoto ni una cura definitiva para la ciguatera, explicó Héctor Pozos, integrante del área de primeros auxilios de un nosocomio. Indicó que el tratamiento se enfoca en aliviar los síntomas, prevenir la deshidratación y, en los casos más graves, administrar manitol por vía intravenosa para disminuir las afectaciones neurológicas, medicamento que es más eficaz cuando se aplica durante las primeras 48 a 72 horas.