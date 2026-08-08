Habitantes cuestionan desempeño de regidor Wilfredo Ávalos en Isla Mujeres

El regidor Wilfredo Ávalos Cortés pretende mantenerse en el próximo Ayuntamiento de este municipio, pese a los cuestionamientos de habitantes que le reprochan una gestión marcada, aseguran, por la falta de resultados, escasa defensa de causas ciudadanas y una estrecha cercanía política con la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde.

Vecinos cuestionaron que, durante los dos años que lleva como integrante del Cabildo, Ávalos Cortés no haya asumido una postura activa frente a problemas que afectan a la población, entre ellos las deficiencias del transporte que utilizan diariamente los trabajadores y la situación de los programas de conservación de la tortuga marina.

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Orlando Pacheco consideró cuestionable la relación política que el regidor mantiene con el exalcalde Juan Carrillo Soberanis, actual diputado federal, quien fue señalado en el 2022 por Atenea Gómez Ricalde por un presunto desvío de 250 millones de pesos durante su administración.

Pacheco reprochó que Ávalos Cortés no haya exigido públicamente una explicación sobre ese señalamiento y, por el contrario, continúe apareciendo junto al exalcalde en actividades partidistas.

“No tiene vergüenza. Posa las veces que sea necesario con el exalcalde en actividades partidistas en los últimos meses, por lo que entendemos que no está a favor de esclarecer el presunto desvío millonario, sino de proteger a su amigo”, afirmó.

César Chan, trabajador, sostuvo que el Regidor habría utilizado el cargo como plataforma para mantener vigente a su grupo político, sin presentar propuestas de fondo durante su gestión. Recordó que Ávalos Cortés preside la Comisión de Seguridad Ciudadana, Policía Preventiva y Tránsito, Bomberos y Protección Civil, desde donde, afirmó, tampoco impulsó mecanismos de participación ciudadana.

Según el entrevistado, el Regidor no convocó a los habitantes para fortalecer el Comité Vecinal, pese a los señalamientos que se han presentado en la zona continental sobre presuntas malas prácticas de elementos policiales.

Ariel Robles, empresario, planteó que los partidos que integran el proyecto de la llamada Cuarta Transformación (4T) deberían establecer mecanismos de evaluación periódica para medir el desempeño de quienes ocupan cargos dentro de los Ayuntamientos.

Propuso crear un órgano de seguimiento que revise mensualmente el cumplimiento de compromisos y proyectos, además de permitir la participación directa de los habitantes.

“Lo que estamos solicitando entre la gente que votamos es que ese órgano pueda interactuar con la sociedad para conocer los avances y frenar a malos políticos que solo se envanecen y pavonean en el Palacio Municipal sin rendir cuentas puntuales de su desempeño”, dijo.

Los cuestionamientos también alcanzan el trabajo de Ávalos Cortés dentro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Eduardo Canul afirmó que el regidor no ha intervenido de manera visible ante casos de trabajadores despedidos sin liquidación en establecimientos de Isla Mujeres.

También denunció condiciones laborales que, según dijo, enfrentan jóvenes provenientes de Chiapas, quienes presuntamente reciben salarios por debajo del mínimo y son sometidos a jornadas superiores a 15 horas. “A esta gente nadie la defiende”, reprochó.

A los señalamientos sobre su desempeño se suma la percepción de que Ávalos Cortés mantiene una postura cercana a la alcaldesa Atenea Gómez y respalda las decisiones que presenta ante el Cabildo, sin asumir una posición crítica frente a los problemas del municipio.

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César Chan consideró que esa cercanía también explica el silencio del Regidor ante los señalamientos formulados en el 2022 contra Juan Carrillo por el presunto desvío de 250 millones de pesos. “Ahora todos están en silencio; se están tapando con la misma cobija”, afirmó.

Así, mientras Ávalos Cortés busca mantenerse en el Ayuntamiento, los cuestionamientos de habitantes colocan bajo escrutinio una gestión a la que reprochan falta de resultados, escasa defensa de los trabajadores y poca independencia frente al grupo político que actualmente gobierna Isla Mujeres.