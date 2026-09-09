Isla del Mar Magaña busca llegar al 2027 desde una regiduría cuestionada por falta de resultados

Isla del Mar Magaña López ocupa la primera regiduría del Ayuntamiento desde el 2024, llegó a la planilla de Morena-PVEM-PT que encabezó Atenea Gómez Ricalde, a la que casi siempre acompaña en entregas de despensas, operativos vacacionales y eventos oficiales; ahora, su nombre se menciona entre los posibles aspirantes a la candidatura de Morena para el 2027, pero el problema es que su capital político se reduce a formar parte del grupo que ya controla el municipio.

Según datos de transparencia que vecinos exhibieron este año, como Regidora percibe más de 200 mil pesos, dato que formó parte de las quejas ciudadanas sobre los salarios del Cabildo en un municipio donde se cuestiona el destino de más de 100 millones de excedente de recaudación, mientras que las colonias de la zona continental siguen con la carencia de agua potable, tienen calles deterioradas, alumbrado deficiente y servicios a medias; y ella cobra una de las dietas más altas. El contraste es brutal y no se disuelve con discursos de cercanía.

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Presidir Obras y Servicios Públicos y Turismo debería traducirse en resultados medibles de su gestión pero su pobre desempeño sólo muestra que no existe una transformación real y su participación en el Cabildo es más de comparsa y levanta dedo para aprobar todo sin el menor recato; mientras tanto, las comisiones que preside -Obras y Servicios Públicos y de Turismo- no han generado, hasta ahora, resultados contundentes que las diferencie de la inercia administrativa, pues no hay obras nuevas ni ampliación de servicios, ya que la administración se ha dedicado a maquillar y medio arreglar la infraestructura ya existente, tanto en la isla como en la zona continental. Su presencia se reduce a acompañar a la Alcaldesa y no hay liderazgo autónomo, agenda propia ni estructura territorial sin que dependa del aparato municipal.

Carece de proyecto propio

Magaña López es isleña y pertenece a una familia con historia en el municipio, ligada al transporte marítimo, pesca y, en distintas épocas, administración local. Su primer cargo de elección popular es la Regiduría actual y su ascenso ocurrió dentro de la estructura que llevó a Atenea Gómez a la reelección.

Su primer cargo de elección popular es este, no cuenta con una trayectoria previa de gestión independiente. Llegó de la mano del grupo Ricalde y bajo ese cobijo se ha mantenido. En redes y actos oficiales aparece con frecuencia al lado de la Alcaldesa, entregando apoyos, dando banderazos y cabildos de mujeres, lo que da una percepción de cercanía y trabajo en equipo, pero lo que no se ve es que tenga un liderazgo autónomo, una agenda propia o estructura territorial que no dependa del aparato municipal ni de Atenea Gómez, por lo que su crecimiento no es de bases propias, sino de una estructura prestada.

Posiblemente, debido a que es su primera ocasión como Regidora y dentro del aparato gubernamental no se registra ningún tipo de denuncias ni escándalos de corrupción en su contra, pero la crítica más dura es de otra naturaleza, ya que es considerada una Concejal de alto costo salarial, bajo perfil y con pobres resultados en su gestión debido a que preside comisiones clave, pero el municipio sigue arrastrando las mismas quejas de siempre en servicios públicos y en la zona continental.

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En su radiografía se ve que tiene el cargo, el respaldo del grupo gobernante y el apellido local, pero aún le falta mucho para poder demostrar que puede construir algo más que la continuidad de la misma estructura y el mismo grupo político isleño que se esmera en conservar el poder.

En el 2027, si Morena privilegia la reconducción del grupo que hoy controla el Ayuntamiento, su nombre estará en la mesa. Por ahora se muestra como una primera Regidora que ha sabido acomodarse, pero que todavía carece de un proyecto propio, capaz de sostenerse fuera del andamiaje oficial.