Falta de coordinación entre buzos resta protagonismo a Tulum en promoción de cenotes y cavernas

La falta de coordinación entre los prestadores de servicios de buceo ha restado protagonismo al municipio en la promoción de sus cenotes y cavernas, mientras que Playa del Carmen y Cancún aprovechan estos atractivos para captar visitantes y generar derrama económica, denunció Manuel Francisco Rodríguez Labades, cofundador del Consejo de Promoción Turística de Tulum, quien lamentó que las recientes actividades de difusión de esta actividad hayan excluido a este destino.

El entrevistado señaló que, pese a contar con algunos de los sistemas de cavernas y cenotes más importantes del mundo, el destino no ha consolidado una estrategia para aprovechar su potencial. Como ejemplo, mencionó que presentaciones de publicaciones y proyectos relacionados con el buceo se realizan en otras demarcaciones, mientras operadores externos comercializan recorridos hacia sitios ubicados en territorio tulumnense, como Dos Ojos, sin que los beneficios económicos permanezcan en su totalidad en la localidad.

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“Da tristeza, duele al alma, porque Tulum es la capital mundial de la caverna y la cueva. Tenemos los mejores cenotes del mundo, pero no hemos sabido aprovecharlos. Estamos sentados en una mina de oro y no la supimos explotar porque nos daba flojera excavar; otros llegaron y aprovecharon la oportunidad”, expresó Rodríguez Labades.

Atribuyó esta situación a la desunión del gremio y a la falta de colaboración entre las nuevas generaciones de prestadores de servicios. Recordó que anteriormente agrupaciones como Busema impulsaban la difusión de los atractivos subacuáticos, por lo que consideró necesario retomar ese modelo de trabajo conjunto.

Tulum cuenta con importantes sistemas de cavernas y cenotes que, de acuerdo con prestadores de servicios, no han sido aprovechados en su totalidad para la promoción turística / Especial

En contraste, afirmó que actualmente prevalecen los intereses individuales, lo que ha afectado el posicionamiento del destino en este segmento turístico.

También destacó la presencia en Tulum de buzos y especialistas con reconocimiento internacional, entre ellos Alex Álvarez, Fernando Dávila, Robbie Smith y Kim Davidson, cuyas experiencias y conocimientos podrían contribuir a fortalecer la promoción del buceo en cavernas.

Informó que desde el Consejo de Promoción Turística de Tulum prepara encuentros y actividades para reunir a especialistas, empresarios y patrocinadores, con la intención de recuperar el liderazgo del municipio en esta modalidad.