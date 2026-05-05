La leyenda del perro que cantaba y dio origen a una laguna en José María Morelos

Dentro del municipio de José María Morelos, ubicado en el estado de Quintana Roo, existe una leyenda que pese a pasar de generación a otra, hasta la fecha sigue contándose pese al paso de los años.

Aunque hay varias versiones del relato, esta historia involucra a un perro el cual presuntamente fue el responsable del nacimiento de una misteriosa laguna.

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Se cuenta que hace muchos años en una comunidad de este mismo municipio, había una mujer que habitaba en su humilde casa en medio del monte. Un día tenía que salir a realizar algunos pendientes, pero al tener al cuidado de su hijo o nieto y por su edad, no podía dejarlo solo.

Su única opción era su perro, siendo con el que podría dejar al cuidado del menor, por lo que optó en confiar en su mascota.

Las horas transcurrieron y la mujer regresó a su hogar y conforme se iba acercando, oía un sonido bastante peculiar; al momento de asomarse, se encontró con una escena bastante sorprendente.

La leyenda dice que el perro estaba junto al niño, aullando en voz baja como si estuviera "cantando" o una manera de arrullarlo, además de cuidarlo como su ama le habría ordenado horas antes.

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El nacimiento de la laguna

Aunque no se sabe con exactitud la relación con la leyenda del perro, se dice que después de ese suceso, en ese mismo lugar, el suelo comenzó a sufrir unos cambios repentinos.

La tierra comenzó a humedecerse y el sonido de animales del monte se detuvo. De repente, del suelo se formó un pequeño charco y poco a poco la cantidad del agua aumentó cada vez más.

La mujer al ver esto, tomó al niño y huyó de inmediato de ahí, mientras que el perro permaneció haciendo aquellos peculiares sonidos. En un momento a otro el terreno se inundó hasta formarse la famosa laguna.