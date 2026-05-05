Obreros de Playa del Carmen exigen mejores condiciones laborales ante el calor extremo

Ante la ola de calor que ha elevado la temperatura hasta 34 grados, trabajadores de la construcción exigen a empleadores y sindicatos la instalación de módulos con lonas para resguardarse durante sus horarios de comida, así como el suministro suficiente de agua potable para prevenir la deshidratación.

“Es insoportable laborar ocho horas bajo la radiación solar intensa; el calor resulta extenuante. Algunos compañeros han sufrido desmayos y deben permanecer a la sombra varios minutos para recuperarse”, relató Santos Pérez Soler. Agregó que, aunque está habituado a este oficio, en los últimos días el incremento térmico ha dificultado permanecer al mediodía bajo el sol y el agua que llevan consigo resulta insuficiente.

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Peligra su salud

El obrero Alfredo Mendoza señaló que varios colegas que desempeñan actividades al aire libre enfrentan riesgos serios para su salud. La debilidad, sumada a una alimentación deficiente, disminuye su rendimiento laboral.

Además, denunció que la mayoría de las constructoras en la Riviera Maya no cuentan con áreas de descanso ni proporcionan alimentos, por lo que cada trabajador debe destinar parte de su salario para comer de manera limitada. Criticó también la falta de apoyo sindical, acusando a estas organizaciones de priorizar intereses propios sobre las necesidades del personal.

José Soriano Dzul advirtió que el incremento extremo de la temperatura corporal provoca mareos, desorientación, incluso pérdida momentánea del conocimiento entre los trabajadores, sin que los contratistas atiendan estas situaciones, pues suelen minimizarlas. Asimismo, llamó a las autoridades para realizar inspecciones en las obras y verificar las condiciones laborales, calificándolas como precarias. Relató el caso de un compañero que presentó fatiga, debilidad y dolor de cabeza antes de desvanecerse, sin recibir la atención adecuada.

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Los obreros solicitaron la intervención de las autoridades para supervisar los proyectos de construcción, implementar áreas de descanso y ampliar los periodos de recuperación entre dos y tres horas, con el fin de salvaguardar su salud y continuar sus labores de forma segura.

El médico general José Lagunes advirtió que quienes trabajan al aire libre tienen hasta un 60% de probabilidad de desarrollar cáncer de piel debido a la exposición prolongada al sol. Indicó que esta puede tornarse áspera, arrugada y con manchas, además de que la radiación ultravioleta incrementa el riesgo de cataratas.