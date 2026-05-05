Playa del Carmen pierde doble certificación ambiental en 14 playas

Playa del Carmen perdió la doble certificación ambiental de 14 playas y una que estaba en proceso, esto luego de haber sido galardonada con 25 certificaciones con banderas “Blue Flag” y “Platino”, esto se derivó debido a la falta de inversión de recursos federales para proteger y conservar los litorales costeros que en su momento este destino turístico fue líder en Quintana Roo, opinó la activista ambiental Liliana Vázquez Oliva.

Playa del Carmen había alcanzado un aumento significativo en las certificaciones de sus playas con banderas de “Blue Flag” y “Platino” al obtener 25 certificaciones, y que con este hito posicionó a este destino turístico como líder en Quintana Roo en la gestión y de certificación de playas, actualmente, el escenario muestra la falta de voluntad política para conservar los litorales costeros, señaló Vázquez Oliva.

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¿Qué está pasando en Playa del Carmen?

"Se debe a la falta de inversión, no hay inversión de recursos federales para conservar y proteger las playas, aunado a la falta de visión política y capacidad de servir para cuidar a la gallina de los huevos de oro que sostiene la economía de todos", relató Vázquez Oliva.

Por su parte el activista Ángel de la Mora Gutiérrez, comentó que no hay interés para proteger nuestros recursos más preciado que son nuestras playas, la naturaleza es única que aprecia el turismo, y si no hay limpiezas de playas como consecuencia se pierden las certificadoras, no las validan, sino que los organismos internacionales las cancelan.

Las certificadoras retiraron las certificaciones en Playa del Carmen al no cumplir con los 42 criterios de evaluación para el caso de bandera “Blue Flag”, mientras que para bandera “Platino” son 21 criterios que se deben aprobar en dos evaluaciones y que se hacen anualmente cada una de las certificaciones, esto implica calidad de la arena y agua, manejo de residuos, instalaciones inclusivas, accesibilidad, capacitación del personal, señaléticas, agregó el activista Carlos Jiménez.

Entre las playas que contaban con certificación se encontraban Punta Esmeralda, Pelícanos, Xcalacoco y Playa 88. / Gustavo Escalante

De acuerdo a información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señala que la certificación de playas en México, bajo la norma NMX-AA-120-SCFI-2016, para obtener el distintivo “Blue Flag”, se requiere cumplir estrictos estándares de calidad de agua, gestión ambiental, seguridad, servicios e información ambiental, además de los pasos clave que incluyen auditorías documentales, inspecciones técnicas, monitoreo de limpieza y la aprobación por parte de jurados nacionales.

Para la activista Liliana Vázquez, la falta de voluntad política derivó perder las certificaciones, los colchones de sargazo acabaron con la vida de las hermosas playas, aunado a la erosión de más de un kilómetro de costa, vemos que el gobierno municipal de Playa del Carmen no está invirtiendo los recursos federales para conservar y proteger las playas.

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El poco personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) es insuficiente para los trabajos de recolección y retiro del sargazo de las costas, y en alta mar no hay barcazas para contender o recolectar el sargazo, esta desatención gubernamental esta costando muy caro a los playenses, porque al no tener playas higiénicas el turismo está buscando otros destinos turísticos que ofrecen seguridad e limpieza, agregó la activista.

Por su parte el buzo Gregorio Murillo, comentó que Playa del Carmen perdió sus playas certificadas porque las autoridades le restaron importancia cuidar y proteger a la gallina de los huevos de oro, ese recurso tan valioso que paso a paso se ha sepultado.

¿Cuáles fueron las playas galardonadas con bandera “Platino” y “Blue Flag”?

Playa Pelícanos, Punta Esmeralda, Playa 88 y 72, Punta Maroma, Montecarlo, Petrel Norte, El Cisne, Blue Parrot, Xcalacoco, otras playas concesionadas que también fueron certificadas como: el hotel Viva Azteca, Ocean Beach, Gran Sirenis, Grand Velas y Viva Maya, mientras que la playa Fundadores estaba en proceso de certificación.