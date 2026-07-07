Cortes de energía dejan sin servicio de agua potable a Felipe Carrillo Puerto

Ante las malas condiciones del tiempo vino a provocar que desde a temprana hora se registrará apagones en la ciudad, por lo que se ha tenido que suspender el servicio de agua potable en la cabecera municipal.

De acuerdo a información dada a conocer por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) cuyo titular el ING. Victor Angulo Cantonseñalo que debido a una serie de apagones que inició a las 8 con 50 minutos mantiene afectados los equipos de extracción de agua en todos los pozos de la ciudad así como de las oficinas de este organismo.

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Menciono que se quedan fuera de servicio los equipos en tanto se normalice la energía eléctrica para no poner en riesgo los quilos.

Todo parece indicar que todo estos ha sido por el mal tiempo que persiste desde las primeras horas de este martes.