Denuncian abandono de cenote en Playa del Carmen; piden su rescate

Pese a su importancia y valor, un cenote sobre la calle Misión Santa Fe del fraccionamiento Misión del Carmen en Playa del Carmen, se encuentra abandonado, vecinos presumen que las aguas están contaminadas y piden a las autoridades municipales para realizar una limpieza profunda, sino darle vida para promoverlo y sea visitado por el turismo.

Sabemos que los cenotes son vitales para la Península porque representan su principal fuente de agua dulce y actúan como un ecosistema interconectado único. Además, tienen un valor histórico invaluable y sostienen la economía turística de la región, comentó la activista Guadalupe de la Rosa.

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"Este cenote permanece en el olvido, las autoridades municipales solo limpian la hierva en los alrededores, pero no realizan programas de limpieza de las aguas, la gente le vale tirar residuos sólidos porque carecen de valores", comentó el ciudadano Virgilio Alvarado.

Es una lástima que se esté contaminando, deberían rehabilitarlo como un centro de atracción al turismo, está lleno de agua dulce pero no es apto para meterse y disfrutarlo porque está sucio.

De acuerdo a la activista Adriana Rosas, estos cenotes son funcionan como el sistema de filtración y almacenamiento que alimenta a Playa del Carmen, su red de ríos subterráneos conecta selva y mar, alberga especies endémicas y protege el equilibrio ambiental.

Para los antiguos mayas eran el centro de la vida, fuentes de agua en zonas sin ríos superficiales y portales sagrados al inframundo (Xibalba). Además de ser centros ceremoniales, estas cuevas resguardan valiosos vestigios arqueológicos y paleontológicos de la Edad de Hielo, pero poco a poco se están deteriorando y contaminando por los desarrollos inmobiliarios.

Por su parte el activista Roger Mora, comentó que estos recursos generan impacto en la economía, son el motor del turismo de aventura y exploración, atraen a miles de visitantes para actividades de buceo, natación y ecoturismo, lo que genera una gran derrama económica local, el problema es que las autoridades municipales no quieren invertir en infraestructura para el rescate y promover el turismo de aventura.

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Hizo énfasis que los cenotes de la Península, por su naturaleza son profundos pozos, constituyen el fenómeno natural más interesante, sin ellos, el pueblo antiguo hubiera carecido de agua suficiente, ante la inexistencia de lagos y ríos.

Pese a la importancia de estos pozos de agua, vemos que las autoridades municipales han omitido rescatarlos y rehabilitarnos para impulsar el turismo de aventura y diseñar el destino en un verdadero paraíso, concluyó.