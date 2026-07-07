Desabasto de agua desata protesta ante CAPA en Cozumel

Habitantes de diversas colonias de Cozumel se manifestaron frente a las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) para exigir el restablecimiento inmediato del suministro, luego de permanecer varios días sin el servicio.

Los inconformes señalaron que las fallas se han vuelto recurrentes y consideraron que las medidas implementadas por el organismo ya no son suficientes para atender una problemática que afecta a cientos de familias y establecimientos.

A través de redes sociales, ciudadanos convocaron a la protesta con el propósito de exigir una solución de fondo. Aunque la invitación buscaba reunir a un mayor número de personas, alrededor de 25 vecinos acudieron a las instalaciones del organismo para expresar su inconformidad y solicitar atención directa por parte de las autoridades.

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Los asistentes afirmaron que la falta del líquido ha complicado actividades básicas como cocinar, asearse y realizar labores domésticas, además de afectar la operación de pequeños comercios, restaurantes y otros establecimientos que dependen del abastecimiento continuo para brindar sus servicios.

La problemática ocurre en plena temporada de calor, cuando el consumo aumenta considerablemente debido a las altas temperaturas. Los vecinos señalaron que las interrupciones prolongadas los obligan a comprar agua embotellada, contratar pipas particulares o depender de familiares y conocidos para abastecerse, lo que genera gastos adicionales para la economía del hogar.

Ante el desabasto prolongado, los afectados compran agua, contratan pipas o recurren a familiares / Antonio Blanco

“Llevamos varios días sin agua y nadie nos dice exactamente cuándo se resolverá el problema. No podemos seguir viviendo así porque el agua es una necesidad básica”, expresó Mirna Gómez, vecina de la colonia San Gervasio.

David Contreras Soler, propietario de un pequeño negocio, señaló que las fallas también repercuten en la actividad económica. “Sin agua es imposible trabajar con normalidad. Hemos tenido que reducir operaciones porque no podemos garantizar la atención a nuestros clientes”, comentó.

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Javier Soler, residente de la colonia Emiliano Zapata, consideró que las deficiencias evidencian la necesidad de invertir en infraestructura. “No es la primera vez que ocurre. Cada vez que hay problemas eléctricos nos quedamos sin agua durante días. Se requieren soluciones permanentes y no únicamente medidas de emergencia”, afirmó.

Al término de la reunión se firmó una minuta en la que las autoridades de CAPA se comprometieron a restablecer el servicio en los próximos días. Asimismo, acordaron implementar acciones a corto y mediano plazo para mejorar la infraestructura y evitar que este problema vuelva a repetirse.