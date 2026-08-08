Advierten riesgos ambientales por desarrollo hotelero en Punta Venado

El predio de Punta Venado es delicado porque está entre dos reservas de la biosfera ecológica, y el autorizar el desarrollo de hoteles en la zona rompe el corredor del jaguar, las tortugas marinas y una variedad de otras especies protegidas, advirtió la bióloga Patricia Ocaña Luna, presiden del colegio de biólogos de Quintana Roo.

El activista José Bravo Urbina Bravo, coincidió en comentar que el polígono del que pretenden utilizar para la construcción de dos hoteles están dentro de dos áreas protegidas y que cualquier desarrollo habrá graves repercusiones ecológicas, eso es inevitable. El problema es que el gobierno solo busca el dinero, autorizan licencias de construcción sin darle valor a los recursos naturales que sin vitales no solo para las especies animales, sino también para la humanidad, pues cada día se está degradando la calidad de vida, comentó la activista Liliana Hernández.

Noticia Destacada Activistas denuncian que proyecto hotelero en Punta Venado pone en riesgo manglares, jaguares y tortugas marinas

El corredor biológico del jaguar en la Riviera Maya es una red vital de selvas, manglares y cuevas subterráneas que conecta áreas naturales protegidas en el noreste de la península de Yucatán, esto permite el libre tránsito, la reproducción y el intercambio genético de la población de jaguares más importante de México, explicó la bióloga.

La bióloga Ocaña Luna aseguró que existe el Área Natural Protegida (ANP) de Felipe Carrillo Puerto que incluye Punta Venado en su polígono la Dársena, por lo que pedimos que se respete ese decreto, y que cualquier proyecto demuestre con ciencia, no solo con papeles de que no habrá afectación al manglar en la zona. Los inversionistas deben cambiar su visión e incluir en sus corridas financieras, no solo el costo de los permisos, sino el costo para resarcir el impacto ambiental por los desarrollos, se debe proteger y conservar la duna costera, los manglares, hacer un uso responsable de los recursos naturales, refirió.

Los recursos naturales en Quintana Roo ya están impactados, los datos de calidad del agua, pérdida de la cobertura vegetal, el blanqueamiento del arrecife lo confirman la degradación, explicó la bióloga.

En ese contexto el Colegio de Biólogos del Quintana Roo, no está en contra del desarrollo, sino que cumplen con la ley, en los artículos 27 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara, "toda propiedad tiene una función ecológica y todo ciudadano tiene derecho a un medio ambiente sano, no es ideología, es el marco legal y ciencia, aunado de que en el artículo tercero también establece la obligación del estado para tener un desarrollo sustentable, puntualizó.

Noticia Destacada “Ellos tienen que resarcir el daño ambiental”: Sheinbaum habla sobre el arbitraje internacional de Calica contra México

Como colegio dijo, exigimos que se cumpla lo que establece el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), todo proyecto debe cumplir con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), pero no deben ser “ocurrencias” de cambios de uso de suelo al vapor, porque eso abarata los destinos turísticos.

El activista y buzo en cuevas José Bravo Urbina Bravo, señaló que al estar el predio que pretenden desarrollar en medios de dos Áreas Naturales Protegidas el riesgo es mayor, porque los impactos son inminentes debido a la fragilidad de los ecosistemas.