FGE concentra la mayoría de quejas ante la Cdheqroo en Playa del Carmen

La Fiscalía General del Estado (FGE) concentra el mayor número de quejas ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) en la ciudad, principalmente por presuntas deficiencias en la atención ciudadana y posibles omisiones en la integración y seguimiento de carpetas de investigación, informó Salvador Contreras Mis, tercer visitador del organismo.

El funcionario señaló que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ocupa el segundo lugar en inconformidades, relacionadas principalmente con presuntas detenciones arbitrarias.

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Respecto a la FGE, explicó que una parte importante de los señalamientos deriva de la atención proporcionada a los usuarios y de posibles omisiones durante las investigaciones; sin embargo, indicó que no se cuenta con una cifra específica de expedientes acumulados, por lo que no es posible establecer una diferencia cuantitativa entre ambas instituciones.

En cuanto a la Policía Municipal, Contreras Mis precisó que las presuntas detenciones arbitrarias constituyen el principal motivo de queja.

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El tercer visitador aclaró que la presentación de una inconformidad no implica automáticamente una violación a los derechos humanos, debido a que cada expediente debe ser analizado para determinar si existen elementos que acrediten una posible responsabilidad de la autoridad señalada.

Añadió que, en la mayoría de los casos, las autoridades participan en estos procesos de conciliación; sin embargo, reconoció que existen asuntos cuya gravedad impide resolverlos mediante este mecanismo.