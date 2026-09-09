Viajar a Playa del Carmen en el Tren Maya: ¿Se puede llegar a la Quinta Avenida?

Llegar a la Quinta Avenida de Playa del Carmen en el Tren Maya es posible ya que el servicio de transporte enlaza la terminal ferroviaria con diferentes puntos de la ciudad.

La ruta del Tren Maya entre Cancún y Playa del Carmen fue reanudada el pasado 15 de agosto de 2026, con dos salidas desde Cancún: a las 6:45 y 10:30 horas. El recorrido tiene una duración aproximada de 49 minutos.

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¿Dónde bajar?

Se debe descender en la Estación de Tren Maya Playa del Carmen, ubicada fuera de la zona turística y alejada de la Quinta Avenida. La estación se encuentra aproximadamente a 9 o 10 kilómetros de la zona céntrica.

Por ello, al bajar del tren, la opción más práctica para continuar hacia el centro es utilizar Tren Maya Conecta, que conecta la estación con distintos puntos de Playa del Carmen.

Ruta hacia la Quinta Avenida

El servicio tiene una parada en Plaza Quinta Alegría, ubicada en pleno centro de Playa del Carmen y a unos pasos de la Quinta Avenida.

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¿Cuánto cuesta el transporte?

El traslado entre la estación y los puntos céntricos de Playa del Carmen tiene un costo de 45 pesos. Entre sus paradas se encuentra Plaza Quinta Alegría, una de las opciones más convenientes para quienes tienen como destino la Quinta Avenida.

Otra alternativa es tomar un taxi directamente desde la estación. La distancia por carretera hasta la zona de la Quinta Avenida ronda los 10.7 kilómetros y el recorrido puede tomar alrededor de 12 minutos, dependiendo del tráfico.