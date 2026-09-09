Juez rechaza amparo para proteger al sistema Sac Actún ante construcción de carretera

Un juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación en Cancún rechazó la demanda de amparo para proteger el segundo sistema Sac Actún, la cueva inundada que hoy está en peligro por la construcción de una carretera en la Riviera Maya, porque los juzgados no les dan importa el agua, la selva y el corredor biológico, esto es lo más triste, aseguró el buzo en cuevas, José Urbina Bravo, miembro de Cenotes Urbanos y de Selvame MX de Playa del Carmen.

Por su parte la activista Liliana Flores, opinó sin selva no hay agua, y el sistema gubernamental está dando la espalda a los recursos naturales, cuando deberían ser el respaldo para la seguridad de la humanidad.

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Quintana Roo ya está en crisis ambiental y de salud pública, el problema es que las autoridades gubernamentales no quieren la verdad y entender la cruda realidad, porque el agua no se ve abiertamente, al permanecer en el subsuelo, comentó el activista Roger de la Mora.

El activista Urbina Bravo explicó que con la resolución del juez de distrito al negar el amparo no estamos de acuerdo, porque lo más triste de esta situación, es que de ninguna forma se habla sobre las consecuencias ambientales, porque no les importa el agua, la selva, el corredor biológico principal hábitat de la fauna silvestre.

Es toda una argucia en la cual el aparato legal se quita la responsabilidad de tener que lidiar con el acto ilegal que se está llevando a cabo con la construcción de una carretera, se están burlando de todos y de la ley, describió el buzo.

La construcción de esa carretera sobrepasa por mucho el ancho de un camino rural y no es para sacar cosechas, esto no es “justicia social” de los campesinos, esto es selva que quieren vender al mejor postor, y lo están descuartizando en pedacitos y están matando a flora y fauna sin ninguna contemplación, puntualizó.

Los jueces no son dueños del agua ni de la selva, la selva se tiene que respetar por el bien de todos, ahora tenemos que lidiar todas las iniciativas, las voces que se elevan para defender el medio ambiente contra abogados que están pagados para explotar nuestros recursos naturales, y esto es lo más triste, relató el activista.

El Sistema Sac Actun en Tulum no es solo una cueva atractiva, es considerado el sitio arqueológico sumergido más importante del mundo y una de las maravillas geológicas más trascendentales de la tierra, por su dimensión colosal el segundo sistema de cuevas inundadas más largos, registrando más de 370 kilómetros de pasajes subacuáticos mapeados que interconectan a más de 200 cenotes, opinó el activista Elías Siebenborn.

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Sac Actun funciona como una arteria gigante que resguarda el corazón del acuífero de la Península de Yucatán, y alimenta de agua dulce a toda la región y nutre directamente al Sistema Arrecifal Mesoamericano, además es el hogar de especies endémicas únicas, como pequeños crustáceos considerados de las formas de vida más antiguas del planeta, describió.

Para la activista Liliana Flores, el gobierno carece de educación ambiental, y a pesar de la ley ambiental es muy clara que se debe proteger los recursos naturales, la decisión del juez de distrito al rechazar el amparo es una muestra de la ignorancia y la avaricia por el poder económico.