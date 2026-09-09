Piden generar empleos formales y facilitar emprendimiento para combatir la pobreza en Riviera Maya

Para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las familias, es necesario generar más empleos formales con mejores salarios, impulsar la inversión privada y pública, apoyar al campo y mejorar la productividad, además de facilitar la participación laboral de las mujeres para incrementar los ingresos familiares, señaló Ramón Cárdenas González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya.

El empresario consideró que también es necesario reducir el comercio informal y generar condiciones que permitan a los trabajadores y emprendedores incorporarse a la economía formal.

Por su parte, el comerciante Juan de Dios López señaló que el Gobierno debe invertir en seguridad para garantizar las condiciones necesarias para la llegada de nuevas inversiones. Afirmó que los programas sociales no son suficientes para erradicar la pobreza, pues únicamente permiten atender las necesidades inmediatas de las familias.

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En este sentido, el contador Gabriel Méndez consideró que incrementar el salario mínimo por sí solo no garantiza una mejora en la calidad de vida, debido a que también aumentan los precios de productos de la canasta básica, insumos y otros gastos.

Por ello, planteó que las autoridades deben impulsar el emprendimiento, facilitar la apertura de negocios y promover la incorporación de los comerciantes informales a establecimientos organizados, con el objetivo de generar empleos y ampliar la recaudación fiscal.

Miguel López, también comerciante, señaló que el crecimiento del comercio ambulante genera competencia desleal para los negocios establecidos, además de favorecer la evasión fiscal, debido a que quienes operan en la informalidad no generan impuestos ni empleos formales.

A su vez, el ciudadano José Morales reconoció que los pequeños comercios son una fuente importante de empleos, pero señaló que en muchos casos los trabajadores reciben salarios bajos y carecen de prestaciones de ley.

Consideró que el Gobierno debe establecer incentivos para las pequeñas y medianas empresas (Mipymes), de manera que puedan crecer, formalizar a sus trabajadores y mejorar sus condiciones laborales.

Cárdenas González insistió en que el aumento del salario mínimo no necesariamente resuelve las dificultades económicas de las familias, debido a que el incremento de los costos de los insumos, la canasta básica y las rentas puede reducir el beneficio obtenido.

Para atender el problema desde su origen, dijo, es necesario impulsar el emprendimiento como una vía para generar nuevas oportunidades económicas. Para ello, propuso simplificar los trámites y establecer estrategias fiscales que permitan a los emprendedores invertir en nuevos negocios y otros sectores productivos, como el inmobiliario.

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Miguel López agregó que uno de los principales obstáculos para quienes buscan abrir un negocio son las dificultades que enfrentan durante el proceso de establecimiento y operación. Señaló que la falta de incentivos y facilidades puede provocar que algunos emprendedores terminen cerrando sus establecimientos.

Finalmente, Gabriel Méndez sostuvo que para reducir la pobreza se requiere impulsar un crecimiento económico inclusivo, mejorar la eficiencia de la política social y atender las carencias en materia de salud, educación y seguridad social.

También consideró necesario fomentar el emprendimiento entre los jóvenes recién egresados, facilitar los trámites para la apertura de nuevos negocios y otorgar un periodo de apoyo que permita a los establecimientos consolidarse económicamente.