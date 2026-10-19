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Desmienten detención de Blanca Merari, alcaldesa se encontraría en su oficina de Puerto Morelos

Los rumores surgieron tras reportes de un cateo en un inmueble que presuntamente sería rentado por la alcaldesa y que estaría relacionado con una investigación sobre el propietario.

Por Redacción Por Esto!

19 de oct de 2026

1 min

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Hasta el momento, no se ha emitido información oficial sobre el operativo ni sobre las circunstancias de la investigación
Hasta el momento, no se ha emitido información oficial sobre el operativo ni sobre las circunstancias de la investigación / Especial

Ante las versiones que comenzaron a circular este lunes sobre una supuesta detención de la presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz, información proporcionada a este medio señala que la alcaldesa no ha sido detenida y se encuentra en su oficina, en el Palacio Municipal.

Los rumores surgieron luego de reportes sobre un presunto cateo en un inmueble que sería rentado por la presidenta municipal, diligencia que, según información preliminar, estaría relacionada con una investigación sobre el propietario de la vivienda.

Reportes extraoficiales señalan que elementos de la FGR, la Marina y la Policía Estatal participaron en un operativo durante la madrugada de este lunes

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Reportan detención de la alcaldesa de Puerto Morelos, Blanca Merari

De acuerdo con la versión recibida, la alcaldesa continúa atendiendo sus actividades en el Ayuntamiento de Puerto Morelos, por lo que se desmienten los señalamientos sobre su supuesta captura.

Hasta el momento, se espera información oficial de las autoridades competentes para esclarecer los detalles del operativo y las circunstancias de la investigación.

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