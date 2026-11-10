Confirman detención de un hombre por presuntamente quemar vivo a un gato en Playa del Carmen

un hombre identificado como Jesús “N” fue detenido por su probable participación en un caso de maltrato animal, luego de que presuntamente agrediera e incendiara a un gato en el patio de un domicilio, durante la madrugada del pasado 9 de noviembre, en Playa del Carmen.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el propietario del felino recibió un aviso sobre la posible agresión contra su mascota, por lo que acudió al lugar para verificar lo ocurrido. Sin embargo, al llegar encontró al animal sin vida y con evidentes signos de haber sido calcinado.

Noticia Destacada Intentan linchar a sujeto por maltrato animal contra un gato en Playa del Carmen

Las primeras investigaciones señalan que Jesús “N” habría tomado al gato y posteriormente le habría prendido fuego a una bolsa en la que se encontraba el animal, hechos por los que se inició una carpeta de investigación por el delito contra el ambiente y la fauna.

Tras las indagatorias, elementos de la Fiscalía, en coordinación con la Policía Municipal, lograron la detención del señalado, quien quedó a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica dentro del término constitucional.

La Fiscalía informó que continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del felino y determinar las responsabilidades correspondientes.