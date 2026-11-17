Dos personas fueron detenidas por su probable participación en los delitos de narcomenudeo y extorsión, luego de presuntamente amenazar a trabajadores de una construcción en el fraccionamiento Kusamil, en Cancún, para exigir el pago de derecho de piso.

Los detenidos fueron identificados como Víctor “N”, de 28 años, originario de Quintana Roo, y Arely “N”, de 22 años, procedente de Yucatán. Durante el operativo les aseguraron marihuana, cristal, una motocicleta, teléfonos celulares y réplicas de armas de fuego.

Noticia Destacada Detienen en Cancún a un extranjero acusado de participar en una extorsión en Mérida

De acuerdo con las investigaciones, ambos habrían acudido en diversas ocasiones a la obra para intimidar a los trabajadores y exigir al encargado del lugar un pago a cambio de permitirles continuar con sus actividades.

Tras su detención, fueron puestos a disposición de un juez de control, quien les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras continúa el proceso en su contra.