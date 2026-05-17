Motociclistas protagonizan accidente en Playa del Carmen

Un mototaxista y motociclista resultaron con lesiones luego de un impacto entre ambos conductores, paramédicos de Protección Civil del Ayuntamiento de Playa del Carmen de inmediato atendieron a los afectados y los trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron sobre avenida de las Garzas en el fraccionamiento de Villas del Sol, donde un mototaxista al parecer le cerró el paso al motociclista y provocó que tras el impacto ambos operadores resultaran con lesiones leves.

Noticia Destacada Motociclista sufre lesiones graves en Playa del Carmen y es trasladada a un hospital

De acuerdo a los primeros datos preliminares al parecer el motociclista circulaba con preferencia sobre la avenida de las Garzas, sin embargo, se le apareció un mototaxista con el número económico 235 e intentó realizar una maniobra, pero sin tomas sus medidas de prevención y que al cerrarle el paso al motociclista provocaron el impacto.

Minutos después de impacto se movilizaron los cuerpos de emergencia, paramédicos de Protección Civil al llegar en la escena brindaron los primeros auxilios, aunque no fueron lesiones de graves, sin embargo, fueron atendidos y valorados.