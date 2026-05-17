Síguenos

Última hora

Mérida

Más de 80 colonias de Mérida presentan baja presión de agua hoy domingo 17 de mayo

Quintana Roo / Sucesos

Motociclistas protagonizan accidente en Playa del Carmen

Un mototaxista y un motociclista resultaron lesionados tras un choque registrado sobre la avenida Las Garzas, en el fraccionamiento Villas del Sol, en Playa del Carmen.

Por Gustavo Escalante

17 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

l mototaxista habría cerrado el paso al motociclista cuando intentó realizar una maniobra sin precaución, provocando el impacto.
l mototaxista habría cerrado el paso al motociclista cuando intentó realizar una maniobra sin precaución, provocando el impacto. / Especial

Un mototaxista y motociclista resultaron con lesiones luego de un impacto entre ambos conductores, paramédicos de Protección Civil del Ayuntamiento de Playa del Carmen de inmediato atendieron a los afectados y los trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron sobre avenida de las Garzas en el fraccionamiento de Villas del Sol, donde un mototaxista al parecer le cerró el paso al motociclista y provocó que tras el impacto ambos operadores resultaran con lesiones leves.

Testigos solicitaron el apoyo a las autoridades para atender a la mujer

Noticia Destacada

Motociclista sufre lesiones graves en Playa del Carmen y es trasladada a un hospital

De acuerdo a los primeros datos preliminares al parecer el motociclista circulaba con preferencia sobre la avenida de las Garzas, sin embargo, se le apareció un mototaxista con el número económico 235 e intentó realizar una maniobra, pero sin tomas sus medidas de prevención y que al cerrarle el paso al motociclista provocaron el impacto.

Minutos después de impacto se movilizaron los cuerpos de emergencia, paramédicos de Protección Civil al llegar en la escena brindaron los primeros auxilios, aunque no fueron lesiones de graves, sin embargo, fueron atendidos y valorados.

Te puede interesar