Asesinan a mujer dentro de un bar en Cancún; detienen a su expareja

Una mujer fue asesinada a puñaladas en la cocina de un conocido bar de la avenida Cancún, al ser agredida presuntamente por un compañero de trabajo con quién habría sostenido una relación sentimental. El presunto responsable del delito de feminicidio, de nombre José Antonio “N”, de nacionalidad cubana, fue capturado momentos después por elementos de la Policía Municipal, cuando todavía tenía puesta su ropa con manchas de sangre.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este martes, cuando la ahora occisa se encontraba laborando en la cocina en el bar La Hija de Cuahutémoc, en la avenida Cancún, a unos metros del cruce con la avenida Chac Mool.

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En ese momento, José Antonio “N” se acercó a la víctima, quien era su ex pareja sentimental y después de una discusión, es señalado de haber tomado un cuchillo con el cual la apuñaló en varias ocasiones para después retirarse del establecimiento.

Los gritos de la mujer alertaron a sus compañeros, quienes solicitaron auxilio al número de emergencias 911. Ante esto, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar y revisaron a la mujer, con lo que determinaron que ya no presentaba signos vitales.

La Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito confirmó que una mujer fue localizada con lesiones producidas con un objeto punzocortante y que las primeras investigaciones señalaron que tanto la víctima como el atacante laboraban en el bar, en donde habrían mantenido una relación previa.

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Elementos de la Policía Municipal realizaron un operativo de búsqueda y localizaron al presunto responsable, quien presentaba manchas visibles de sangre en la ropa. Al ser interceptado, adoptó una actitud agresiva contra los uniformados.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) por ultrajes a la autoridad, mientras es investigado por su relación con el feminicidio registrado en el interior del bar.