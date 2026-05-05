Autoridades activan "Código Rojo" por intento de ejecución en la Supermanzana 248 de Cancún

Un joven motociclista fue atacado a balazos la noche de este martes cuando conducía su unidad sobre calles del fraccionamiento Villas del Mar, tercera etapa, lo que generó la movilización de autoridades municipales, estatales y federales, así como de paramédicos para su atención y posterior traslado al Hospital General “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”.

El reporte se registró a través del sistema de emergencias 911 alrededor de las 20:20 horas, cuando vecinos de la calle Tercera Privada Petunias, en la Supermanzana 248, informaron que sujetos a bordo de una motocicleta habían disparado de manera directa contra un joven, quien también se desplazaba en uno de estos vehículos.

Ante el reporte, personal del Complejo de Seguridad C5 activó el llamado “Código Rojo”, poniendo en alerta a las corporaciones de seguridad, así como a personal de primeros auxilios. Los primeros en arribar al lugar fueron elementos de la Policía Cancún, quienes confirmaron que la víctima se encontraba tirada en la vía pública, a un costado de una motocicleta de color negro. Momentos después llegaron paramédicos de la Dirección Municipal de Protección Civil.

Los socorristas confirmaron que el joven, de alrededor de 25 años, contaba con signos vitales por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital General, donde se informó que su estado de salud es grave, con pronóstico reservado, ya que sufrió múltiples impactos de bala. Asimismo, en el sitio se confirmó la localización de al menos seis casquillos percutidos, los cuales serán analizados por el área de balística de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Noticia Destacada Puente Nichupté abre la circulación al tráfico vehicular este 6 de mayo: conoce las reglas, horarios y todos los detalles

Las primeras entrevistas con testigos indicaron que los responsables iban en una motocicleta, al emparejarse con la víctima le dispararon de manera directa en aproximadamente cinco ocasiones. Posteriormente, cuando el lesionado cayó al pavimento, uno de los agresores descendió de la motocicleta, se acercó y le disparó a quemarropa en el pecho, para luego darse a la fuga entre las calles de la zona con rumbo desconocido.

El área fue acordonada por elementos de la Policía Municipal para preservar los indicios en el sitio. Asimismo, se dio a conocer que los casquillos percutidos corresponden a un arma corta, posiblemente calibre 9 mm. En el lugar se localizaron un par de tenis, un casco y una gorra, al parecer propiedad de la víctima.

Elementos de la Policía Ministerial de Investigación, así como personal de Servicios Periciales de la Fiscalía, arribaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. La motocicleta fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público. Cabe mencionar que en la zona se localizaron cámaras de videovigilancia, cuyas imágenes serán solicitadas con la finalidad de identificar a los responsables y avanzar en las investigaciones.

Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque contra este joven, cuya identidad permanece sin ser confirmada. Será la autoridad ministerial la encargada de continuar con las investigaciones para esclarecer el móvil de la agresión.