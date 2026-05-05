Detiene policía de Playa del Carmen a dos personas por desobediencia y causar daños a inmueble

Dos personas fueron detenidas en dos colonias de Playa del Carmen, por su probable participación en el delito de desobediencia y resistencia de particulares, la otra persona por causar daños.

La primera detención se realizó durante un recorrido de vigilancia en el fraccionamiento Pescadores II, cuando el individuo adoptó una actitud agresiva y se negó a acatar indicaciones de los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, derivando en su aseguramiento.

El detenido se identificó como Alberto “N”, de 33 años, originario de Campeche, quedando a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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Mientras que una mujer fue detenida en la colonia Luis Donaldo Colosio por su probable participación en el delito de daños. La detención se realizó tras el señalamiento directo de la parte agraviada, quien refirió que la femenina se encontraba causando daños en un inmueble con un objeto metálico.

Durante la intervención policial, aseguraron un objeto metálico, así como una tarjeta de circulación. La detenida se identificó como Alma Ruth “N”, de 25 años, originaria de Guerrero, quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.