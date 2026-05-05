¡Detienen a “El Muñeco”! Sujeto relacionado con más de 70 robos con violencia en farmacias de Cancún

Un probable asaltante, conocido con el apodo de “El Muñeco”, fue capturado en posesión de varias dosis de droga, cuando se encontraba en una motocicleta en la Supermanzana 236. Los policías estatales que realizaron la detención señalaron que se encuentra relacionado con más de 70 robos con violencia en sucursales de una cadena de farmacias.

En un operativo de vigilancia conjunto con corporaciones militares y federales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo reportó la detención de Rusell Román “N”, alias “El Muñeco”, como presunto implicado en delitos contra la salud, por la posesión de 53 bolsitas con marihuana.

Sin embargo, las investigaciones lo relacionan con más de 70 robos con violencia en sucursales de la Farmacia Yza, por lo cual se encuentra relacionado en 11 carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Elementos del Grupo Orión de la SSC, quienes se encargan de combatir el delito de robo en comercios, encabezó el operativo de prevención en colaboración con personal de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

En uno de los recorridos detectaron a una persona que se encontraba a bordo de una motocicleta estacionada, mientras manipulaba varias bolsitas con vegetal verde, con características de la marihuana.

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Al notar la cercanía de las patrullas, el sospechoso encendió la motocicleta con la intención de darse a la fuga, pero luego de una persecución fue alcanzado en la calle 120-A, cerca de la esquina con la calle 49, en la Supermanzana 236.

En una revisión, los policías estatales descubrieron que llevaba 53 bolsitas con marihuana en una cangurera de color azul, donde tenía 200 pesos y un celular. La motocicleta, marca Italika de color negro, sin placas de circulación, fue asegurada por los elementos para las investigaciones correspondientes.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, pero también la unidad de investigación de robos inició los procedimientos para aplicarle procesos penales por los atracos que cometió en más de 70 farmacias.

Las primeras versiones señalaron que llegaba a esos negocios y amenazaba a los empleados con un cuchillo para que entregaran el dinero de las ventas del día.