Detienen a pareja tras hallazgo de un cuerpo embolsado en la SM 227 de Cancún

Un hombre y una mujer se encuentran bajo investigación por su posible participación en deshacerse de un cuerpo embolsado en el camellón de la avenida Centenario, en la Supermanzana 227, en un hallazgo que reportaron los vecinos la tarde del lunes.

Las primeras versiones señalaron que el cadáver fue llevado hasta ese lugar en un triciclo, en el cual dos personas dejaron tres bolsas grandes de basura, una de estas con la víctima de homicidio y las otras dos con diferentes artículos.

Noticia Destacada Encuentran un cuerpo dentro de bolsas negras en la Región 227 de Cancún

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo informaron sobre la detención de Magaly “N”, alias La Flaca y de Iván “N”, alias El Bebo, en distintos puntos de la ciudad, por su posible relación con el hallazgo del cuerpo dejado dentro de una bolsa de plástico.

La corporación estatal informó que ambas personas coinciden con las características físicas, prendas de vestir y ubicación en tiempo y día en que ocurrió el hecho delictivo, de acuerdo al análisis de las cámaras de vigilancia del Complejo de Seguridad C5.

La detención de Magaly “N” se registró en la misma Supermanzana 227, en la calle 102, cuando se encontraba parada frene a un triciclo y manipulaba varias bolsitas con marihuana.

En una revisión, los policías detectaron que tenía dentro de una bolsa tipo mariconera 51 porciones de marihuana, por lo cual procedieron a su detención y aseguraron también el triciclo que tenía en su poder, de color azul con amarillo.

El otro presunto involucrado, Iván “N” fue localizado por los elementos en la Supermanzana 234, en la calle 103, en donde tenía 106 bolsitas con marihuana dentro de una mochila.

La pareja detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, por la posesión de la marihuana, mientras se encuentran bajo investigación por el delito de homicidio.