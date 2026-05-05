Estudiante del Cecyte 2 sufre presunta intoxicación en Playa del Carmen

Se intoxica una alumna del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) número 2 de esta ciudad de Playa del Carmen, las autoridades municipales ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el origen del problema.

De acuerdo a los datos preliminares, una alumna del Cecyte número 2, ubicado en Avenida del Carmen esquina Playa Langosta sin número residencial Playa Azul, de esta ciudad de Playa del Carmen donde se reporte que una estudiante fue encontraba sin síntomas de intoxicación, estaba vomitando, hasta el momento las autoridades no han informado las causas reales.

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Las autoridades de educación al tener conocimiento de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades municipales, minutos después arribaron los paramédicos abordo de una ambulancia quienes de inmediato atendieron a la joven para estabilizarla.

En la escena se presentaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para tomar conocimiento de los hechos, así como personal del DIF-Municipal por tratarse de una niña.

Los hechos causaron indignación entre los estudiantes al ver que una de sus compañeras empezará a sentirse mal, oficialmente, se desconocen las causas, sin embargo, las autoridades ya han iniciado las investigaciones para determinar las causas si ingirió alimentos caducos o fue fue lo que provocó.