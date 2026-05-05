Sentencian a un hombre a 30 años y seis meses de prisión a un hombre por desaparición en Chetumal

Por medio de pruebas, la Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia para Luis Bernabé Polo, por el delito de desaparición de tres personas en el municipio de Othón P. Blanco.

Los hechos se registraron en el mes de septiembre de 2022, cuando el sentenciado se encontraba junto a tres de las víctimas en un taller de motociclistas, ubicado en la colonia Villaflores de Javier Rojo Gómez, en donde llegó un vehículo donde descendieron tres sujetos con capuchas

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Las personas amenazaron con armas a las víctimas para a subir al auto, mientras que al detenido Luis Bernabé usando un tono de confianza y sin agresiones antes de retirarte sin rumbo desconocido. El sentenciado regresó a la localidad días después de lo sucedido.

La desaparición de las tres personas fue reportada, por lo que se iniciaron las investigaciones, revelando que el delito se debió por conflictos entre grupos delictivos por la venta de droga en la zona.

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Una vez presentadas las evidencias ante un Juez, agentes de la Policía de Investigación obtuvieron la orden de aprehensión y detuvieron al sentenciado en agosto de 2023.

Luego de examinar las pruebas aportadas, acreditaron la plena responsabilidad penal del señalado en los hechos, el Juez le dictó sentencia de 30 años y seis meses de prisión; además, deberá cubrir la cantidad de 577 mil 320 pesos por concepto de multa y 20 mil pesos por reparación de daño a cada víctima indirecta, quedando pendiente el monto por concepto de reparación de daño moral, el cual se determinará en la etapa de ejecución de sentencia.