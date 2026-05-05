Taxista baja el pasaje a otro conductor de Playa del Carmen bajo amenazas

Un operador del volante del sindicato de taxistas “Lázaro Cardenas del Rio” de Playa del Carmen obligó con amenazas a otro taxista a bajar el pasaje, por el hecho de haber subido a los usuarios cerca de la terminal alterna ADO sobre la 20 Avenida con calle 12.

El prepotente taxista es exhibido en un video que circula en redes sociales, donde se aprecia que al darse cuenta de que su colega taxista había subido pasajes cerca del ADO estacionó la unidad con el número económico 65, y se dirigió al otro conductor para advertirle que no podía cargar pasajes en la zona.

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El enfrentamiento que se viene realizando, no sólo es contra los taxis de plataformas Uber sino contra sus compañeros del sindicato, los taxis de sitios no permiten que los taxistas que prestan sus servicios a las colonias subir pasajes sobre las avenidas 10, 15 y 20 de la ciudad.

Los taxistas de sitios en zona turística prohíben a sus compañeros cargar pasajes en zona turística, los usuarios al llegar al ADO caminan a otras calles para tomar taxi que no sean de sitios para economizar, ya que los taxis de sitios cobran más caro, sin embargo, no los dejan e incluso los amenazan con golpearlos.