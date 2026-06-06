Asaltan negocio en José María Morelos

José María Morelos. Los delincuentes se burlaron de la seguridad que presume las autoridades se mantiene en la ciudad y también de las cámaras de seguridad, pues poco después de las 9 de la noche de este sábado asaltaron un negocio en pleno centro de la ciudad.

Datos recabados de los hechos, indican que cerca de las 9: de noche de hoy, dos sujetos que se transportaban en moto ingresaron en una joyería ubicada sobre la calle Jacinto Pat, entre 8 de octubre y avenida principal, golpearon. con saña a la persona que se encontraba en ese lugar, luego recogieron todas las alhajas qué se encontraban en una vitrina, salieron del local, subieron a la moto y se enfilaron por la Jacinto Pat rumbo al colegio de Bachilleres.

Después del asalto el encargado del negocio salió como pudo y cerró el local, habló a su hermano y le dijo lo que había pasado. Ya el hermano dio aviso a la policía, de lo que había sucedido, por ello se movilizó una patrulla por la calle Jacinto Pat, pero a su arribonla policía encontró el negocio cerrado, por lo mismo dio parte a la Fiscalia General del Estado para que haga las diligencias correspondientes.

Hasta ahora no se sabe cuánto fue lo que se llevaron los delincuentes en alhajas. Lo que si se supo es que el encargado del negocio lo tuvieron que llevaron al hospital porque estaba muy lastimado, pues al parecer fue golpeado con arma de fuego qué traían los malandros