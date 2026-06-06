Choque entre una van y un automóvil en Cancún deja cuantiosos daños

Un choque entre una van repartidora de productos por Internet y un automóvil particular se vieron involucrados en un fuerte accidente en la Supermanzana 251 en el fraccionamiento Paseos del Mar en Cancún.

La familia afectada y testigos mencionan que la van iba a exceso de velocidad sobre la Av. República Dominicana, no fijandose que en ese momento un vehículo compacto circulaba por la av. Isla Margarita, provocando el fuerte choque.

Afortunadamente no se reportan heridos, más allá de golpes menores que no quierieron de atención médica.

Automovilistas y vecinos señalan la urgente necesidad de semáforos y reductores de velocidad en las avenidas de paseos del mar, ya que han ocurrido accidentes similares a este con consecuencias graves.

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Los techos ocurrieron alrededor de las 2:30 de la tarde, cuando una familia que circulaba un automóvil compacto sobre la av. Isla Margarita se dirigía hacia la Av. Lak'in camino a hacer las compras en un supermercado, cuando en ese momento una van de repartición de paquetería pedida por Internet que circulaba a exceso de velocidad por la av. República Dominicana no respetó la preferencia y se produjo él fuerte choque.

El automóvil de la familia quedó destrozado en su costado derecho, causando un fuerte dolor en el brazo al conductor y a una menor dentro de esta. Los chóferes de la van de transporte no tuvieron lesiones mayores, mejor dedicandose a trasladar los paquetes a otra unidad que llegó a auxiliarles. Momentos después llegó una unidad de tránsito para levantar conocimiento sobre los hechos y mediar entre las partes.

A pesar de la solicitud de una ambulancia, al momento de la redacción de la presente información jamás llegó, a pesar de ser un accidente con una hora de sucedido. Momentos después arribó una grúa para remover las unidades, pero otros automóviles hacían caso omiso a la presencia de elementos de tránsito y la grúa qué removió los autos, saturando el peligroso cruce.

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Por su parte, vecinos de Paseos del mar solicitan un semáforo y la renovación de los reductores de velocidad que están completamente hundidos en el suelo, además de repintar los pasos peatonales qué ya están descoloridos.

También refieren que esta interseccion, así como otros en la Sm. 251 son muy peligrosos, debido a que la gente conduce de manera temeraria, ignorando señalamientos y discos de "Alto" por tal motivo, hacen un llamado a las autoridades para que pongan orden en este punto de la ciudad a fin de prevenir accidentes como este antes de que se produzca una fatalidad.