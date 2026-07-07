Automóvil con trabajadores termina fuera de la carretera tras derrapar en Aldea Zamá de Tulum

Un automóvil en el que viajaban varios trabajadores terminó fuera de la carpeta asfáltica la mañana de este martes, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad cuando circulaba sobre la avenida Itzamná, a la altura de McCarthy’s Irish Pub, en la zona de Aldea Zamá.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, las condiciones del pavimento habrían sido un factor determinante en el percance, debido a que la vía permanecía húmeda tras las lluvias registradas durante la madrugada en el municipio. La falta de adherencia ocasionó que el vehículo derrapara y saliera de la vialidad hasta quedar detenido entre la maleza ubicada a un costado del camino.

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En la unidad se trasladaban varias personas que se dirigían a sus actividades laborales cuando ocurrió el accidente. A pesar de lo aparatoso del hecho y de la forma en que terminó el automóvil, los ocupantes lograron salir sin lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a algún hospital.

Tras el reporte del percance, al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal y cuerpos de emergencia, quienes realizaron la valoración correspondiente, aseguraron la zona y llevaron a cabo las diligencias para determinar cómo ocurrieron los hechos. La circulación en el área se mantuvo con precaución mientras se efectuaban las maniobras para retirar la unidad.

Las autoridades recordaron a los conductores la importancia de reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad al manejar bajo condiciones de lluvia, ya que el pavimento mojado incrementa el riesgo de perder el control del vehículo, principalmente en curvas o zonas donde se acumula agua.

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Asimismo, señalaron que durante la temporada de precipitaciones es necesario revisar las condiciones mecánicas de los automóviles, especialmente el estado de los neumáticos y frenos, para prevenir accidentes derivados de la baja visibilidad o la disminución de agarre sobre las vialidades.

El incidente quedó únicamente en daños materiales, mientras que la unidad fue retirada del sitio para liberar completamente la zona y restablecer las condiciones normales de circulación en este sector de Aldea Zamá.