Autoridades activan Código Rojo en Playa del Carmen por doble ejecución

Una doble ejecución fue reportada en el asentamiento irregular conocido como Las Torres, en la periferia de la ciudad, en donde sujetos armados dispararon contra las víctimas que se encontraban en un camino de terracería, frente a una vivienda.

Las autoridades policíacas fueron alertadas de disparos de armas de fuego en esta zona de terrenos invadidos, alrededor de las 17:15 horas de este martes y por este motivo, activaron el Código Rojo para tratar de detener a los presuntos responsables.

Las detonaciones de arma de fuego causaron alarma entre los vecinos, en la zona que se ubica entre la segunda y la tercera torre de las líneas de alta tensión, lo que generó la movilización de un convoy de patrullas de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana.

Los primeros elementos que arribaron al lugar confirmaron que dos personas se encontraban sin vida y por este motivo, procedieron al acordonamiento de un tramo de un camino de terracería, para la posterior intervención de los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

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El cierre a la circulación vehicular y de peatones en este tramo, afectó a los habitantes que tienen sus domicilios al final de este camino de terracería, que sirve como la única entrada y salida para esta zona que se ubica en la parte poniente de Playa del Carmen.

Elementos de la Policía de Investigación de la FGE arribaron a la escena de la doble ejecución para tratar de obtener pistas de los agresores y de las circunstancias de este ataque, sin que se haya dado a conocer la identidad de las víctimas.

El personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense (SEMEFO) se hicieron cargo de procesar la escena del crimen y realizar el levantamiento de los casquillos y de otras evidencias, así como para el levantamiento de los cuerpos sin vida.

En tanto, agentes ministeriales realizaron entrevistas con los vecinos del lugar para tratar de obtener más información sobre lo sucedido.