Guardia Nacional, Ejército y Marina realizan operativo por narcomenudeo en domicilio de la Supermanzana 27 de Cancún

Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo de fuerzas federales, cumplimentaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en la Supermanzana 27 de Cancún, sobre la avenida Chichén Itzá, como parte de una investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

La diligencia se realizó alrededor de las 18:40 horas de este martes, cuando agentes ministeriales arribaron a un departamento ubicado en la manzana 7, sobre la avenida Chichén Itzá, en el cruce con la avenida Palenque, para ejecutar el mandamiento judicial.

Durante el operativo, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina brindaron seguridad perimetral mientras se desarrollaban las labores ministeriales.

De acuerdo con fuentes policiales, la investigación se originó a partir de una denuncia anónima relacionada con la presunta venta de estupefacientes en ese inmueble. Tras integrar la carpeta de investigación y recabar diversos datos de prueba, la Fiscalía los presentó ante un juez de control, quien consideró que existían elementos suficientes para autorizar la orden de cateo.

Una vez dentro del inmueble, ubicado a un costado de una imprenta, los agentes de investigación realizaron una inspección del departamento, el cual presuntamente era utilizado como punto de venta de estupefacientes.

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Durante la diligencia fueron localizados y asegurados diversos indicios, mismos que quedaron bajo resguardo de personal de Servicios Periciales para su procesamiento y posterior puesta a disposición del Ministerio Público.

Al concluir el cateo, las autoridades ministeriales colocaron sellos de aseguramiento en el inmueble, identificado con el expediente 77/2026 de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado sobre la detención de alguna persona relacionada con estos hechos, ni ha precisado la cantidad o el tipo de estupefacientes asegurados durante la diligencia, por lo que se espera que en las próximas horas se emita información oficial sobre los resultados del operativo.

Es importante señalar que, durante el desarrollo del cateo, elementos de las fuerzas federales cerraron completamente la circulación sobre la avenida Chichén Itzá, en los carriles con dirección de la avenida Palenque hacia la avenida Tankah, con el objetivo de garantizar la seguridad de las autoridades participantes y facilitar el desarrollo del operativo.