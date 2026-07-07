Identifican el cuerpo hallado envuelto en una sábana en la SM 74 de Cancún

Las primeras investigaciones del hallazgo de un cuerpo envuelto en una sábana junto a un carrito de supermercado, establecieron la identidad del ahora occiso, luego de haber sido abandonado con signos de estrangulamiento a un costado de la avenida Bonampak, a la altura del campo de fútbol Candelario Lira, en la Supermanzana 74.

Con la identificación del cadáver, por medio de una credencial de elector, los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) están verificando el entorno social de la víctima, para tratar de definir el posible móvil del crimen.

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El ahora occiso fue identificado con el nombre Adrián Jesús y en una revisión del cuerpo, llamó la atención de los investigadores que tenía las cejas depiladas y alineadas, además de estar vestido con un top de color negro y un pantalón de color verde. En la escena fue encontrada una peluca.

El cadáver presentaba visibles huellas de violencia, como las manos atadas por la espalda con fragmento de cable, un trapo en la boca, golpes en el abdomen y en el pómulo derecho, así como un surco en el cuello como evidencia de un estrangulamiento.

Las corporaciones policíacas recibieron el reporte del hallazgo del cadáver alrededor de la 8 de la mañana del lunes pasado, en un área de maleza, a un costado de la banqueta de la avenida Bonampak, en la esquina con la calle 54.

Los elementos constataron que el cuerpo estaba cubierto con una cobija de color rosado, la cual estaba amarrada con una cuerda de tendedero. Un carrito de supermercado fue localizado junto a la víctima, sin que se conozca si fue utilizado para su traslado hasta ese lugar.

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En la revisión del lugar, los peritos detectaron una bolsa de color negro con prendas de vestir, cosméticos y productos de higiene, además de una credencia de elector con el nombre y la fotografía con los rasgos físicos que coinciden con el rostro del ahora occiso.

El cuerpo permanece en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), mientras continúan las investigaciones de este homicidio, cometido posiblemente en el interior de una vivienda de ese rumbo de la ciudad, para el posterior traslado del cuerpo hasta el lugar del hallazgo.