Intento de extorsión en sucursal bancaria de Cancún provoca intensa movilización policiaca

Una intensa movilización de elementos de la Policía Municipal se registró la tarde de este martes en las inmediaciones de una sucursal bancaria Santander, ubicada sobre la avenida José López Portillo, luego del reporte de un presunto intento de extorsión que movilizó a diversas unidades de seguridad.

De acuerdo con información preliminar, un hombre presuntamente intentaba obligar a otra persona a realizar un depósito de dinero en la institución bancaria. Ante la situación, testigos solicitaron el apoyo de las autoridades a través del número de emergencias 911, lo que permitió la respuesta por parte de los cuerpos policiacos.

Al arribar al lugar, los oficiales implementaron un operativo para ubicar al presunto responsable; sin embargo, al percatarse de la presencia de las patrullas, el sujeto habría escapado y se refugió en una vivienda cercana para evitar ser detenido.

Con base en la información recabada en el sitio, los policías lograron identificar el domicilio al que presuntamente ingresó el sospechoso, por lo que desplegaron un dispositivo de búsqueda en la zona con el objetivo de localizarlo y evitar que lograra escapar.

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Mientras realizaban recorridos e inspecciones en los alrededores, los agentes interceptaron a varias personas consideradas sospechosas. Durante una de las revisiones, localizaron a un hombre que presuntamente tenía entre sus pertenencias sustancias con características similares a estupefacientes, motivo por el cual fue asegurado y posteriormente puesto a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

El operativo se extendió por varios minutos en los alrededores de la sucursal bancaria y calles cercanas, donde los elementos municipales continuaron revisando a personas y recabando información que permitiera establecer la ruta de escape del presunto extorsionador.

Hasta el momento las autoridades no han informado de manera oficial si el principal sospechoso fue localizado o detenido, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar la posible participación de otras personas en este intento de extorsión.