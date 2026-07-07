Madres buscadoras realizan operativo en el sur de Quintana Roo

Con la esperanza de encontrar a sus seres queridos, Madres Buscadoras del colectivo Verdad, Memoria y Justicia en coordinación con fuerzas policiales y de investigación y de la Comisión de Búsqueda de personas desaparecidas en Quintana Roo, emprendieron un operativo de búsqueda en la zona sur de la entidad.

De acuerdo a información que se pudo indagar con fuentes oficiales se pudo conocer que desde a temprana hora, integrantes del Colectivo Verdad, Memoria y Justicia cuyos integrantes provenientes de la ciudad de Cancún y Felipe Carrillo Puerto, coordinaron acciones con autoridades de la Fiscalía General del Estado para iniciar un operativo de búsqueda en la zona sur de Quintana Roo.

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La reunión previa a la salida del convoy de unidades oficiales, se llevó acabo en las instalaciones de la Comisión de Búsqueda de Personas desaparecidas en Quintana Roo, mismo que se ubica en la calle 67 entre las calles 56 y 58 de la colonia Cecilio Chí, cuando en esos momentos imperaba una pertinaz lluvia.

Por lo que mas tarde las unidades se perfilaron rumbo a la calle 67 al oriente hasta llegar a la calle 62 y posteriormente tomar otras arterias hasta salir de la ciudad, con rumbo a la carretera que conduce a la capital del Estado, cuyo punto a revisar lo traen precisamente los integrantes del colectivo provenientes de la ciudad de Cancún, y todo parece indicar que estarían revisando zonas sur de la entidad.