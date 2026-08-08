Conductor pierde el control y se impacta contra poste en la avenida Rancho Viejo de Cancún

Aparatoso accidente vehicular se registró saliendo de la zona continental de Isla mujeres sobre la avenida rancho viejo escasos metros del periférico luego de que el conductor de una camioneta Nissan np300 para ir al control derivado al exceso de velocidad Al momento de tomar una ligera curva y derrapará por gravilla esparcida sobre el pavimento.

Al perder el control de la unidad salió proyectada contra un poste de la comisión federal de electricidad quedando completamente destrozada de la parte frontal y en pérdida total al activarse las bolsas de aire.

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Al lugar arribaron paramédicos de una empresa privada quienes brindaron atención prehospitalaria al conductor mientras elementos de la dirección de tránsito municipal realizaron el deslinde de responsabilidades y posteriormente una grúa remol vehículo al corralón.